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В Самаре возбудили дело о причинении телесных повреждений пенсионеру водителем скорой

В Самаре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что 24 июня в соцмедиа разместили информацию о причинении водителем скорой медицинской помощи телесных повреждений пенсионеру, которому понадобилась медпомощь. Происшествие зафиксировано на видео.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева

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