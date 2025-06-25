Бешеный спринтер

В легкой атлетике появился вундеркинд, кажется всерьез претендующий на статус наследника короля спринта всех времен Усейна Болта. В 17 лет дебютировавший во взрослых состязаниях австралиец Гоут Гоут показывает результаты не хуже, чем были в этом возрасте у великого ямайца, на которого Гоут, уже превратившийся в международную сенсацию, очень похож стилем бега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судя по результатам, которые в 17 лет показывает Гоут Гоут (на фото), у короля спринта Усейна Болта появился достойный наследник

Фото: David W Cerny / Reuters Судя по результатам, которые в 17 лет показывает Гоут Гоут (на фото), у короля спринта Усейна Болта появился достойный наследник

Фото: David W Cerny / Reuters

В число главных спортивных новостей 24 июня для многих ведущих медиаресурсов, включая даже сайт Международного олимпийского комитета, попала новость о забеге на 200 м в рамках легкоатлетического турнира Golden Spike в чешской Остраве. Соревнование выиграл австралиец Гоут Гоут. Его результат — 20,02 — был хорош, но все-таки не настолько вроде бы хорош, чтобы уделять ему повышенное внимание. Он даже не в десятке лучших в сезоне. А лидеры дисциплины — такие, как действующий чемпион мира американец Ноа Лайлз или действующий олимпийский чемпион Летсиле Тебого из Ботсваны — умеют бегать гораздо, на несколько десятых, быстрее.

Но тут важно другое. Победил в Остраве, уверенно опередив, например, топового кубинского спортсмена Рейньера Менью, 17-летний парень, вообще впервые выступивший на взрослом международном соревновании.

А в 17 лет 20,02 на 200-метровке — это не просто хороший, а умопомрачительный результат, поскольку хорошо известно, что спринтеры выходят на пик довольно поздно, за 20.

Итог остравского забега в очередной раз заставил тех, кто за легкой атлетикой следит, сообщить о том, что у ее ушедшего короля, судя по всему, может появиться достойный наследник. Король — это, разумеется, Усейн Болт, завершивший карьеру в 2017 году. Пользовавшийся невероятной популярностью великий ямаец выиграл восемь золотых олимпийских медалей, кучу других наград, а его мировые рекорды на дистанциях 100 м и 200 м — 9,58 и 19,19, установленные в 2009 году,— поражают воображение до сих пор. Нынешние топовые бегуны к ним не могут и приблизиться.

Долго казалось, что Усейн Болт — это такое уникальное явление, талант, рождающийся, может быть, раз в столетие.

Но сын иммигрантов из Южного Судана, обосновавшихся под Брисбеном, намекает на то, что ожидание нового чуда, не исключено, окажется не таким уж долгим.

Феноменальный дар, материальное выражение нашедший в спонсорском контракте с Adidas (действует до 2032 года, до Олимпиады в родном для Гоута Гоута Брисбене; его сумма составляет $6 млн), в нем разглядели еще до того, как в декабре прошлого года спортсмену исполнилось 17. Он крушил юниорские и взрослые национальные рекорды, а видео его выступлений превратились в вирусные. Одно зацепило и Усейна Болта, посчитавшего нужным картинку прокомментировать и отметившего удивительное сходство между собой и австралийцем. Не заметить его было на самом деле невозможно. И дело не в том, что Гоут Гоут, как и Болт, тоже рослый, под 190 см, для своей специализации спортсмен, а в стиле бега — тот же, что и у ямайца, длинный шаг, взлетающие в воздух колени. Ну и примерно те же показатели на 200-метровке.

В свои 17, то есть в середине нулевых, Усейн Болт преодолевал ее с той же скоростью, что и Гоут. Ямаец, кстати, также в этом возрасте приехал в 2006 году в Остраву и пробежал 200 м куда медленнее, чем сейчас австралиец,— за 20,28.

Правда, чуть позже, когда до 18-летия оставалось четыре месяца, он выбежал из 20 секунд, взяв взрослый гроссмейстерский рубеж. Ну так и Гоут уже брал его, когда в апреле показал 19,84, но — с попутным ветром, превышающим допустимый для фиксации официальных достижений лимит в 2 м/с. И запас по времени в гонке с Болтом у него еще остается. Например, во время чемпионата мира, который состоится в сентябре в Токио, Гоуту 18 еще не будет. А его уже позиционируют как суперзвезду первенства.

А кое в чем Гоут короля уже точно превзошел. Усейн Болт наиболее престижную дистанцию — стометровку — в юниорах почти не бегал, полюбив ее лишь перед прорывной Олимпиадой 2008 года в Пекине. Забавно, но тинейджером он концентрировался на 200-метровке и 400-метровке. А у Гоута Гоута стометровка — приоритет. И на ней он вплотную подобрался к 10-секундному рубежу, обозначающему высочайший класс. Вернее, даже покорил его, но опять засчитать покорение как полноценное помешал апрельский ветер.

Алексей Доспехов