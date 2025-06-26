Негламурная дива

Не дожив нескольких дней до 92 лет, умерла Леа Массари, одна из лучших актрис золотой эпохи итальянского кино. Прозванная «итальянской Одри Хепберн», она снималась у Микеланджело Антониони и Валерио Дзурлини, Серджо Леоне и братьев Тавиани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alain Dejean / Sygma / Getty Images Фото: Alain Dejean / Sygma / Getty Images

Первую свою заметную роль Леа Массари сыграла в фильме Антониони «Приключение». Парадоксально, что вообще-то роль была задумана как «незаметная»: героине Массари предстояло быстро исчезнуть из сюжета, который именно она запустила.

Как и в появившейся в том же 1960 году «Сладкой жизни» Федерико Феллини, в «Приключении» тоже фигурировали скучающие и пресыщенные представители буржуазной элиты. Феллини показывал их дикие забавы, Антониони — саму скуку и бессобытийность их существования. Во время круиза по Липарским островам исчезала девушка, дочь дипломата; спутники сначала беспокоились, искали ее, но быстро забывали. Ее любовник затевал роман с подругой пропавшей, та надевала на себя ее блузку и как бы обретала ее место. Вот и все «приключение».

Воспользовавшись приемом каламбура, можно сказать, что этот фильм перевернул историю кино и открыл новый язык, которым с тех пор стало можно рассказывать истории в кино. Без внешнего драматизма, но с глубоким психологическим и философским подтекстом. Пропавшую девушку играла Леа Массари, заместившую ее подругу — Моника Витти. Роль у Массари была символической: вместе с ее героиней пропадала интрига, но взамен появлялась таинственная «энергия отсутствия». Леа Массари дебютировала на экране за пять лет до «Приключения», но как раз перед премьерой ее первого фильма «Запрет» режиссера Марио Моничелли в авиакатастрофе погиб ее жених Лео, и она взяла его имя в женском варианте.

Массари получила хорошее образование в европейских лицеях и университетах, занималась изобразительным искусством, училась на архитектурном факультете. Потом увлеклась музыкой — сначала игрой на фортепиано, затем на гитаре. Отдала дань даже социологии и политике. Но в итоге вышла на актерскую кинематографическую стезю.

«Приключение» сразу сделало молодую актрису востребованной. Потом на протяжении двадцати лет Массари снялась в обойме фильмов у лучших режиссеров Италии. Не у Антониони: его музой на лучший период творчества стала Моника Витти. Но у других, тоже имевших высокую профессиональную репутацию. У Джузеппе Де Сантиса (советско-итальянская постановка «Они шли на Восток»), Дино Ризи («Трудная жизнь»), Нанни Лоя («Четыре дня Неаполя»), Валерио Дзурлини («Солдатские девки», или «Они шли за солдатами», и «Первая ночь покоя»), Франческо Рози («Христос остановился в Эболи»), Паоло и Витторио Тавиани («Аллонзанфан»). Не менее впечатляет список работавших с Массари французских режиссеров: Ален Кавалье («Непокоренный»), Клод Соте («Мелочи жизни»), Луи Маль («Шум в сердце»); добавим к ним бельгийку Шанталь Акерман («Встречи с Анной»).

Партнерами Массари были и Жан-Луи Трентиньян, и Жан-Поль Бельмондо, и Ив Монтан, и Мишель Пикколи, но прежде всего надо назвать Алена Делона, с которым она снималась дважды, и в обоих фильмах — в «Непокоренном» и «Первой ночи покоя» — это были незабываемые дуэты. Как незабываема и роль греческой проститутки Тулы в военной драме Дзурлини.

Территория Массари находилась на пограничье мелодрамы и трагедии; ее героини травмированы прошлым и мучимы токсичными отношениями в настоящем; они любят жадно и страстно, обычно несчастливо. Не случайно актриса играла в экранизациях главных русских романов — «Воскресения», «Анны Карениной», «Братьев Карамазовых» (в последней играла Грушеньку).

После 1990 года Леа Массари исчезла из кино — подобно тому, как исчезла на острове героиня «Приключения». Она жила тоже на острове — на Сардинии, в маленьком коттедже, в окружении многочисленных собак. Подобно Брижит Бардо, проявила себя активной защитницей прав животных. Но при этом не несла даже шлейфа былой славы — как та же Бардо или Софи Лорен, младшие ее на год, или младшая на пять лет Клаудия Кардинале. Массари не была дивой, звездой, секс-символом в расхожем понимании, не блистала гламурной красотой, но обладала магией личности, след которой кинопленка сохранит надолго.

Андрей Плахов