На «Иннопроме» представят модель нового трамвая «Синара»

На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге уральская компания «Синара – Транспортные машины» (СТМ) представит модель нового трехсекционного трамвая «Синара», сообщили в администрации Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Максимальная вместимость трамвая достигает 308 пассажиров, в нем разместят 70 сидений. Он отличается увеличенной длиной вагонов и широкими дверными проемами. По словам гендиректора предприятия «Синара – Городской рельсовый транспорт» Сергея Шунина, трамвай «Синара» является полностью отечественной разработкой. «При проектировании мы опирались на лучшие технические решения и существующую компонентную базу. Большинство узлов и модулей собственного производства предприятий группы "Синара": например, тележки изготовлены в Калужской области на Людиновском тепловозостроительном заводе, а системы управления и автономного хода созданы аккредитованной IT-компанией "Алгоритм С"»,— рассказал он.

По данным на конец 2024 года, трамвай «Синара» способен развивать скорость 75 км/ч. Система рекуперации обеспечивает машине 3 км автономного хода. За счет конструкции каркаса кузова и дополнительной шумоизоляции обеспечивается сниженный уровень шума, специальная система управления обеспечивает плавное движение трамвая. При строительстве трамвая применена технология shock-absorber, снижающая травмоопасность для пассажиров и водителя. В нем также предусмотрена функция беспилотного управления. Серийное производство трамваев в Екатеринбурге СТМ планирует запустить в 2026 году: первые 20 трамваев направят в Ростов-на-Дону в рамках концессионного соглашения. После еще 10 отправят в Краснодар.

Ирина Пичурина