«Синара – ТМ» начнет серийное производство трамваев в Екатеринбурге в 2026 году

«Синара – Транспортные машины» (СТМ) планирует запустить серийное производство трамваев в Екатеринбурге в 2026 году. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал генеральный директор компании «Синара – Городские Машины» (входит в СТМ) Сергей Шунин. Напомним, о планах СТМ запустить серийное производство трамваев «Ъ-Урал» сообщал в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СТМ впервые продемонстрировала кабину будущего трамвая летом на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ СТМ впервые продемонстрировала кабину будущего трамвая летом на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, первые 20 трамваев направят в Ростов-на-Дону в рамках концессионного соглашения. После еще 10 отправят в Краснодар.

На данный момент идет изготовление опытного образца трехсекционного трамвайного вагона «Синара» под колею 1435 мм. Трамвай на 290 мест (в том числе 70 мест для сидения) сможет развивать скорость 75 км/ч. Завершить работу над прототипом планируется в первом квартале 2025 года.

Виталий Красиков