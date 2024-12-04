Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Синара – ТМ» начнет серийное производство трамваев в Екатеринбурге в 2026 году

«Синара – Транспортные машины» (СТМ) планирует запустить серийное производство трамваев в Екатеринбурге в 2026 году. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал генеральный директор компании «Синара – Городские Машины» (входит в СТМ) Сергей Шунин. Напомним, о планах СТМ запустить серийное производство трамваев «Ъ-Урал» сообщал в мае.

СТМ впервые продемонстрировала кабину будущего трамвая летом на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

СТМ впервые продемонстрировала кабину будущего трамвая летом на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

СТМ впервые продемонстрировала кабину будущего трамвая летом на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, первые 20 трамваев направят в Ростов-на-Дону в рамках концессионного соглашения. После еще 10 отправят в Краснодар.

На данный момент идет изготовление опытного образца трехсекционного трамвайного вагона «Синара» под колею 1435 мм. Трамвай на 290 мест (в том числе 70 мест для сидения) сможет развивать скорость 75 км/ч. Завершить работу над прототипом планируется в первом квартале 2025 года.

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...