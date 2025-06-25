В Дагестане прокомментировали действия силовиков в отношении «одного из чиновников»

Администрация главы Дагестана первой из официальных органов республики прокомментировала следственные мероприятия, проводимые с утра в отношении госсекретаря Магомед-Султана Магомедова, не упомянув при этом его имени в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Расулов / РИА Новости Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

«В связи с распространяемой информацией о следственных действиях в отношении одного из дагестанских чиновников сообщаем следующее. Проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе. Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований»,— говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Сообщение заканчивается просьбой к журналистам и блогерам «воздержаться от преждевременных выводов и распространения недостоверных слухов». При этом отмечается, что «ответственные структуры информируют общество по мере поступления официальных данных».

Юлия Рыбина, Махачкала