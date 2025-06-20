На модернизацию перевалочного комплекса в Новороссийске направят 10 млрд рублей

В Новороссийске на строительство третьей очереди терминального комплекса направят более 10,8 млрд руб., инвестпроект планируют завершить до 2029 года. Соответствующее соглашение с инвестором подписали глава Кубани Вениамин Кондратьев и мэр Новороссийска Андрей Кравченко на ПМЭФ-2025, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Проект реализует ООО «УК Деметра-Холдинг». В результате модернизации к 2029 году в Новороссийске появится новая ж/д инфраструктура, терминал по перегрузке зерновых и масличных культур, объекты хранения и транспортировки растительного масла, перехватывающая парковка.

Инвестор также планирует модернизировать зерновой терминал в Тамани — проект рассчитан до 2028 года, сумма инвестиций – более 9 млрд руб.

«Модернизация перевалочных комплексов — это стратегический проект, имеющий первостепенное значение не только для экономики региона, но и страны. Мы говорим о экспорте зерна и нам очень важно, чтобы этот процесс был максимально прозрачным. Мы должны четко знать, сколько зерна готовим на реализацию. Достичь этого можно за счет современных портовых сооружений. Модернизация перевалочных комплексов в Тамани и Новороссийске позволит краю увеличить объемы поставок сельскохозяйственных грузов»,— сообщил губернатор края.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске на строительство микрорайона «Порто-Ново» в Приморском районе направят 17 млрд руб.