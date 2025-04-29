Хедлайнеры отдалились от столиц

Летний сезон фестивалей под открытым небом в России будет богатым на новые проекты. Изучил недавно появившиеся и растущие бренды и сделал далекоидущие выводы Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внутренний музыкальный туризм набирает обороты в России

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Внутренний музыкальный туризм набирает обороты в России

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Год назад отечественная концертная индустрия демонстрировала уверенное восстановление. «Ъ-FM» сообщал, что укрепление позиций отрасли составило 70%. Однако эксперты радиостанции говорили о том, что сегмент уличных мероприятий и фестивалей под открытым небом такими успехами похвастаться не мог. Сказывались усиленные требования к безопасности, необходимость долгих согласований и отсутствие на рынке былых фестивальных хедлайнеров.

Однако по итогам летнего сезона 2024 года можно было все же говорить о росте спроса на развлечения, в том числе на фестивали. А в нынешнем году директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили уже прогнозирует рост на 40%.

О нем говорят и представители Ticketscloud и МТС Live. В недавнем материале Forbes.ru с анализом фестивального рынка говорилось о четырех причинах улучшения ситуации: быстрой адаптируемости рынка, приходе новых форматов на смену устаревшим, выживаемости «фестивалей-мастодонтов» и внутреннем музыкальном туризме.

За фестивали-мастодонты можно не переживать. Сохраняет позиции июньская «Дикая мята» в Тульской области. Стабильные любимцы организаторов вроде The Hatters и Oligarkh разбавлены в этом году крепкими новичками, среди них — «Конец солнечных дней» и «Людмил Огурченко». Есть и потрясающие воображение фестивальные дебюты, например «Ария». Питерское Stereoleto в этом году снова пройдет в двух городах — Санкт-Петербурге и Москве. Самое интересное событие фестиваля — программа, посвященная 70-летию Майка Науменко, которую 14 июня в сопровождении группы «Гарин и Гиперболоиды» сыграет в Питере Николай Фоменко.

Продолжает расширяться география ежегодного VK-Fest. В этом году она пополнилась Челябинском и Казанью. Имел все шансы возродиться крупнейший фестиваль альтернативной музыки «Доброфест». Однако решить все организационные вопросы его продюсерам не удалось, и теперь его возвращения стоит ждать, скорее всего, только в 2026 году.

Впрочем, гораздо интереснее то, что происходит с фестивальным движением на региональном уровне. И здесь как раз стоит говорить о развитии внутреннего туризма с современным саундтреком.

Например, алтайский «ДУША Фест» на берегу Катуни называет себя «фестивалем трансформации души» и обещает «созвучие внутреннего и внешнего мира». Фестиваль пройдет в июле недалеко от Горно-Алтайска.

Фестиваль «Круто!», сочетающий музыку и дизайн, был запущен в прошлом году. Он пройдет в августе во Владимирской области, на базе отдыха «Крутояк», являющейся объектом культурного наследия. В хедлайнерах — Хаски, Mirele и Saluki. При этом есть отдельная программа для молодых художников, которым предлагается принять участие в оформлении территории по мотивам русских сказок.

Авторы фестивальной идеи — девелопер Алексей Ольховой и промоутер Евгений Машков. «Ольховой купил заброшенную турбазу, и вот началось,— рассказал “Ъ” господин Машков.— Мы пока не знаем экономику (события.— “Ъ”), ее просто нет. Но благодаря партнерам получается не утонуть в строительных процессах, а благодаря билетам и гостям верить, что мы сможем создать уникальное место со светлой идеей». Среди партнеров фестиваля — Альфа-банк, поэтому будущее проекта выглядит вполне оптимистичным.

Еще один региональный проект со свежим лицом — июньский «Вечер Рока» в Калуге. Фестиваль пройдет под открытым небом на территории исторического «Гостиного двора».

Он состоится уже в третий раз, однако в первый раз — с платным входом. Для события, к которому горожане уже привыкли как к бесплатному, это серьезный шаг. И связан он также с желанием организаторов развивать внутренний туризм.

«После прошлого фестиваля мы поняли, что растем и превращаемся в региональный фест, хотя такой сверхзадачи у нас не было,— говорит основатель продюсерской компании Alek Production и лидер группы "Блок_А" Александр Соколов.— По численности гостей и размаху в этом году мы уже не умещаемся на прошлогоднюю площадку и сцену, которую город давал нам бесплатно. В этот раз мы вынуждены арендовать площадку, оплачивать все расходы по аренде звука, света, да и группы в этот раз мы пригласили достаточно популярные, а любому организатору хочется, чтобы расходы отбивались. Однако цены на билеты нашего феста ниже рыночных. Например, студенческий билет стоит всего 1500 руб., я давно таких цен на билеты не видел». В числе хедлайнеров фестиваля — группы, представляющие собой разные грани альтернативной музыки и популярные во всей стране: «Слот», Lascala и «Гудтаймс». На выступления «Гудтаймс» фанаты готовы ехать за сотни километров, это даже отражено в недавнем сериале «Она такая классная».

А в Ростове-на-Дону в этом году запустили фестиваль Metal Castle, ориентированный на тяжелую музыку. Пройдет он в два уикенда, в июне и в августе, на территории замка-крепости на хуторе Недвиговка, где также расположен Донской военно-исторический музей. Среди хедлайнеров — «Эпидемия» и Radio Tapok.

В hard-n-heavy, на первый взгляд, давно не происходит ничего нового, тем более в России. А здесь — целый новый фестиваль.

Значит, и музыка такая есть, и деньги за нее зритель платить готов.

Игорь Гаврилов