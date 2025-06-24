ЕГЭ по обществознанию влип в историю

Замена при приеме в гуманитарные вузы самого популярного экзамена — обществознания — на историю может повлечь тектонические сдвиги на рынке репетиторства. Эксперты считают, что современный школьный курс обществознания носит абстрактный характер и «стал жертвой постоянных реформ», к тому же отведенные на него часы с нового учебного года заметно сократятся. Однако репетиторы по обществознанию уверены, что их предмет крайне необходим будущим юристам, социологам и экономистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сделать ЕГЭ по истории обязательным экзаменом для всех абитуриентов социально-экономических и гуманитарных направлений предложил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с Владимиром Путиным 22 июня. «Сегодня значительная часть ребят, поступающих в гуманитарные вузы, в том числе на юридические факультеты, сдают обществознание,— рассказал он.— Содержательно было бы важнее, если бы ребята готовились к истории».

При этом ректор допустил, что часть вопросов по теме обществознания можно добавить в ЕГЭ по истории.

«Хорошо,— лаконично ответил глава государства.— Я сдавал историю, когда поступал в университет».

Позже глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил журналистам, что «это решение давно назрело». Однако он добавил, что реализовать инициативу к следующему учебному году точно не получится, и пообещал провести «обсуждение с учителями». Отметим, что поднятый господином Торкуновым вопрос относится все же к компетенции Минобрнауки, а ведомство господина Кравцова может разве что установить историю в качестве обязательного для всех выпускников ЕГЭ. В Минобрнауки на запрос “Ъ” пока не ответили.

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Напомним, что сейчас большинство вузов ожидают от абитуриентов результатов трех ЕГЭ. Первый — обязательный для всех русский язык. Второй — профильный для каждой конкретной специальности предмет (его устанавливает Минобрнауки). По подсчетам “Ъ”, обществознание безальтернативно является таковым для 11 специальностей, включая юриспруденцию, социологию, философию, рекламу и связи с общественностью. Для третьего ЕГЭ министерство дает список предметов: вуз может сам выбрать из него один нужный ему экзамен, а может оставить этот выбор на усмотрение абитуриента.

Для примера: у направления «менеджмент» первым ЕГЭ установлен русский язык, вторым — математика. А для третьего каждый вуз может выбрать между информатикой, историей, обществознанием и иностранным языком либо разрешить абитуриенту принести результаты любого из этих экзаменов.

В действующем перечне вступительных испытаний история упомянута 89 раз, а обществознание — 104 раза. В большинстве случаев они пересекаются — и Минобрнауки дает вузу возможность выбора между ними.

При этом обществознание много лет подряд является самым популярным ЕГЭ по выбору: в 2025 году на него записалось 303,5 тыс. человек (на историю — 102,3 тыс., а на обязательный русский язык — 687,8 тыс.). Впрочем, сами школьники признают, что часто выбирают данный предмет как запасной вариант, если не удастся поступить на более желанную специальность.

«Все привыкли сдавать обществознание, и оно во многом легче»,— говорит присутствовавший на встрече с президентом научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он признает, что инициатива Анатолия Торкунова вызовет критику не только школьников, но и учителей, поскольку из-за востребованности обществознания «работает множество репетиторов, которые готовят детей к этому предмету». Тем не менее он считает, что «этот шаг нужно сделать», и утверждает, что «функционально все эти понятия (присутствующие в курсе обществознания.— “Ъ”) объясняются в истории». Такое же мнение у декана историко-филологического факультета Института общественных наук РАНХиГС Романа Кончакова: «Адекватное осмысление прошлого требует глубокого понимания того, как в принципе функционируют политические и общественные системы. В обществознании они изучаются на более абстрактном уровне. А в случае с историей это понимание связано с конкретной страной и с определенным временем».

«Ура!!! Я стану миллионером)))»,— прокомментировал в соцсетях инициативу господина Торкунова преподаватель истории лицея НИУ ВШЭ и репетитор Александр Морозов. «Мои коллеги приветствуют такие изменения, поскольку в российских школах история — более фундаментальный и осмысленный предмет по сравнению с обществознанием»,— уже серьезно пояснил он “Ъ” свою точку зрения. Господин Морозов считает, что курс обществознания стал жертвой постоянных реформ: «Сначала его искусственно раздули — и дети изучали тяжелые философские конструкции с шестого класса, причем на это отводилось слишком много времени. Потом решили, что это все лишнее, появилась установка концентрироваться на истории — и курс, наоборот, слишком сократили. На историю же теперь выделено достаточно много времени. И грамотный преподаватель сможет затронуть целый ряд тем, необходимых для понимания социально-экономических явлений».

Вопросы экономики и юриспруденции нельзя полноценно пройти внутри курса по истории, возражает автор курса подготовки к ЕГЭ «Обществознание без цензуры» Артем Русакович, а ведь они «необходимы студентам профильных направлений в университетах».

Директор по развитию образовательных продуктов edtech-компании Maximum Education Елена Провозен считает, что «история и обществознание скорее дополняют, а не взаимозаменяют» друг друга: «История развивает критическое мышление, умение работать с источниками и понимание причинно-следственных связей: это полезно для всех специальностей. Однако для экономистов и социологов приоритетны современные модели и данные, а не исторический контекст. Для них важнее углубленное обществознание. Для филологов, философов, культурологов история, напротив, часто ключевой предмет».

Все идет к тому, что обществознание просто исчезнет из школьной программы, считает репетитор Андрей Ощепков. Он напоминает про недавнее радикальное сокращение часов на этот предмет. Раньше курс изучался с 6-го по 11-й класс и на него выделялось 306 часов. С будущего учебного года их останется всего 136, причем обществознание начнут изучать только с девятого класса. Там на него отведено всего 34 часа — один урок в неделю. Освободившееся время перейдет к истории. «Сокращение часов в средней школе должно привести к ликвидации этого предмета на ОГЭ (сдается после девятого класса.— “Ъ”), так как дети просто не будут успевать подготовиться за год к полноценному экзамену,— прогнозирует господин Ощепков.— Замена его историей при поступлении на социально-экономические направления приведет к тому, что и на ЕГЭ он потеряет популярность. Так можно будет говорить о его отмене».

Артем Русакович считает, что ряд публичных персон так активно критикуют обществознание, «поскольку им кажется, что в нем до сих пор осталась пропаганда либеральных ценностей». Однако он не верит в полную отмену предмета и напоминает, что сейчас для него разрабатывается новый единый учебник (должен быть готов к сентябрю 2026 года).

После публикации материала Минобрнауки предоставило комментарий:

Это долгожданное решение, о нем давно просило историческое сообщество. Все понимают, что исторические знания необходимы для получения высшего образования по большинству гуманитарных и социально-экономических специальностей. Изучение отечественной истории помогает увидеть взаимосвязи между прошлым, настоящим и будущим, понять, как развивается государство. За счет этого у исторически грамотного человека формируются патриотическое мировоззрение, критическое мышление и способность работать с информацией. Воспитывается чувство ответственности за страну.

После того, как будет сформирован перечень поручений главы государства, нам предстоит определить те направления подготовки, для поступления на которые ЕГЭ по истории в будущем станет обязательным. Планируем заниматься этой работой и по линии Минобрнауки России, и по линии Российского исторического общества, вместе со всеми заинтересованными коллегами.

Полина Ячменникова