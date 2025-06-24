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Коммерсантъ FM
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Путин увеличил расходы бюджета на 2025 год

Президент Владимир Путин подписал закон об изменении показателей федерального бюджета на 2025 год. Документ предусматривает увеличение дефицита бюджета с 0,5% до 1,7% ВВП.

Согласно изменениям, прогнозируемые доходы федерального бюджета по итогам года составят 38,5 трлн руб. (в первоначальной версии — 40,29 трлн руб.), расходы — 42,29 трлн руб. вместо 41,46 трлн руб. Соответственно, ожидаемый дефицит бюджета в рублевом выражении увеличился до 3,79 трлн руб.

Прогноз роста ВВП не изменился — 2,5%. Ожидаемый уровень инфляции к концу года увеличен с 4,5% до 7,6%. Приоритеты бюджета остались прежними: социальная поддержка граждан, финансирование обороны, поддержка семей участников военной операции и обеспечение технологического лидерства страны.

Министерство финансов сообщало, что дефицит федерального бюджета в период с января по май 2025 года составил 3,39 трлн руб. Расходы за этот период увеличились на 20,7%, доходы — на 3,1%. Ведомство поясняло, что рост дефицита бюджетных средств связан со снижением нефтегазовых доходов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Май не увеличил дефицита».

Петр Бузлаев

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