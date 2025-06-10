Дефицит бюджета по итогам января-мая составил 3,39 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета России за январь-май 2025 года составил 3,39 трлн руб., что на 2,66 трлн руб. меньше, чем за тот же период 2024 года, сообщило Министерство финансов. Доходы бюджета за этот период достигли 14,732 трлн руб., что на 3,1% больше, чем в прошлом году, а расходы увеличились на 20,7%, составив 18,125 трлн руб.

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Дефицит обусловлен опережающим финансированием в январе и снижением нефтегазовых доходов, пояснили в ведомстве. Однако это не повлияет на выполнение целевых параметров бюджета на 2025 год. В министерстве уточнили, что расходы бюджета формируются с учетом предельных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и дополнительных ненефтегазовых доходов. Увеличение расходов предусмотрено в поправках к федеральному закону о бюджете.

Динамика исполнения расходов замедлилась с февраля, после ускоренного финансирования в январе. Некоторые расходы профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. Это обеспечивает гибкость управления бюджетными ассигнованиями, учитывая возможное увеличение обязательств федерального бюджета, зависящих от ключевой ставки.