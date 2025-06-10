Май не увеличил дефицита

Дефицит федерального бюджета за май подрос на 0,2 трлн руб. и по итогам пяти месяцев составил 3,4 трлн руб., или те же, что и в апреле, 1,5% ВВП, сообщил Минфин. Бюджет по-прежнему испытывает трудности из-за сокращения нефтегазовых доходов, но из-за прироста остальных поступлений относительно прошлого года пока находится в небольшом плюсе. Расходы госказны растут быстрее, чем доходы, но динамика этого увеличения замедляется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снижение мировых цен на нефть заставило Минфин задуматься о перебалансировке федерального бюджета (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Снижение мировых цен на нефть заставило Минфин задуматься о перебалансировке федерального бюджета (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Доходы федерального бюджета по итогам января—мая 2025 года составили 14,7 трлн руб., расходы — 18,1 трлн руб., сообщил 10 июня Минфин. В результате дефицит бюджета сложился в размере 3,4 трлн руб., или 1,5% ВВП. По итогам четырех месяцев в процентах к размеру экономики он был таким же — 1,5% ВВП. В рублях же показатель за май прибавил 0,2 трлн руб., то есть минувший месяц был также дефицитным (в плюсе в этом году был только март).

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Доходная часть бюджета по итогам пяти месяцев относительно такого же периода прошлого года увеличилась на 3,1%. Этим скромным приростом, не превышающим размера инфляции, бюджет обязан ненефтегазовым поступлениям, которые прибавили 12,3% год к году, составив 10,5 трлн руб.

Налоговые же поступления от добычи и продажи нефти и газа упали на 14,4%, до 4,2 трлн руб. Как и прежде, это объясняется, прежде всего, существенным снижением цены на нефть Urals — в апреле она составляла $54,8 против $75 годом ранее (речь об апреле, потому что компании в мае рассчитывали налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце; подробнее о нефтегазовых доходах см. “Ъ” от 5 июня).

Расходы федерального бюджета в январе—мае 2025 года к такому же периоду 2024-го увеличились значительно больше, чем доходы,— на 20,7%. Впрочем, Минфин особо отмечает, что динамика прироста трат замедляется.

После ускоренного финансирования расходов в январе (сразу плюс 64,1% год к году), связанного с оперативным заключением контрактов и авансами по «отдельным контрактуемым расходам», на отрезке февраль—май прирост уже был заметно меньшим — 11,9%.

Отметим, что прирост расходов уже учтен в принятом Госдумой во вторник, 10 июня, во втором чтении правительственном законопроекте о правке действующего закона о бюджете. Бюджетное правило позволяет увеличить траты при появлении дополнительных ненефтегазовых поступлений, даже если общие доходы госказны снижаются. Это дало правительству возможность добавить денег на расходы — на общую сумму 0,8 трлн руб., которые пойдут на субсидирование льготных ипотечных программ, на нужды АПК, на индексацию «завязанных» на высокую инфляцию выплат, а также на военные траты.

В итоге в новой утвержденной вчера Госдумой редакции бюджета-2025 его расходная часть вырастает на 2% — с 41,5 трлн до 42,3 трлн руб., а доходная, напротив, снижается — с 40,3 трлн до 38,5 трлн руб., или на 4,5%. Соответственно, заметно, почти втрое, увеличивается плановый дефицит — с 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП, до 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП (подробнее об изменении параметров бюджета см. “Ъ” за 29 мая).

Вадим Вислогузов