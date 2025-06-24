Трамп разрешил Китаю закупать иранскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне Китай может закупать нефть у Ирана. «Надеюсь, они также будут закупаться в США. Для меня было большой честью сделать это!» — написал президент США в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США ввели санкции в отношении иранского нефтяного сектора еще в 2018 году. В мае нынешнего года господин Трамп в очередной раз напомнил, что любая страна, которая решит закупать нефть у Ирана, будет подвергнута вторичным санкциям со стороны США.

Несмотря на американские санкции, Иран никогда не прекращал экспорт нефти, хотя его объемы и значительно сократились. В мае 2018 года Иран продавал за рубеж 2,8 млн баррелей в сутки (б/с), а в мае 2020-го объем экспорта составил всего 150 тыс. б/с. Но в последние годы экспорт постепенно восстанавливался, и, по данным аналитической фирмы Kpler, сейчас Иран экспортирует порядка 1,65 млн б/с.

Китай — главный импортер иранской нефти, хотя официально объем этих закупок равен нулю. На долю малых частных китайских нефтеперерабатывающих компаний приходится 77% экспорта Ирана.

На фоне заявления господина Трампа котировки нефти серьезно просели. К 17:18 мск цена на нефть марки Brent снизилась на $3,33, или на 4,66%, до $68,15 за баррель. Цена на нефть марки WTI упала на 4,64%, до $65,33 за баррель.

Кирилл Сарханянц