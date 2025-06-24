Криптоблогера Битмаму приговорили к 7 годам по делу о мошенничестве

Пресненский райсуд Москвы приговорил к семи годам общего режима криптоблогера Валерию Федякину, известную как Битмама. Она проходила обвиняемой по делу хищении более 2,2 млрд руб. Девушку признали виновной в особо крупном мошенничестве, сообщил ТАСС.

Битмаму задержали в 2023 году, изначально ей инкриминировали хищение более 7 млрд руб. Она не была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и не имела юрлица, однако основала бренд «Битмама Финанс». Фирма занималась перестановкой денежных средств, когда деньги приносили в одной стране, а получали в другой. Однако фигурантка не выполняла своих обязательств и присваивала деньги себе.

Позже сумму ущерба снизили до 2,2 млрд руб. Потерпевшими признаны инвестор из Москвы Гагик Гулакян, предприниматели Евгений Ройтман и Михаил Вестфрид и блогер Юлия Захарчук (Crypto Angel). Последняя участвовала в пиаре осужденной, которая обещала ей прибыль 15% в месяц.

Криптоблогер вину не признала. Ее защита настаивала, что Валерия Федякина сама является жертвой. Она дала показания на соучастников схемы, которые, по ее словам, похитили у ее компании более $40 млн, а затем отправили на скамью подсудимых. Гособвинение запрашивало для Битмамы десять лет лишения свободы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Битмама попала в десятку».

Никита Черненко