Битмама попала в десятку

К десяти годам лишения свободы потребовало приговорить обвинение 30-летнюю уроженку Симферополя Валерию Федякину, более известную как Битмама. Выступая в ходе прений сторон в Пресненском райсуде столицы, прокурор заявил, что считает доказанной вину подсудимой в мошенничестве на 2,2 млрд руб. При этом действия фигурантки по «переброске» в другие страны денег он сравнил с действиями героя романа «12 стульев». В свою очередь, защита заявила, что именно подсудимая является пострадавшей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерии Федякиной, более известной как Битмама, грозит десятилетний срок

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валерии Федякиной, более известной как Битмама, грозит десятилетний срок

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прежде чем дать слову прокурору, судья Катерина Кириченко продлила срок ареста фигурантке еще на три месяца. После чего адвокаты просили возобновить судебное следствие, в частности, для приобщения сведений о том, что проживающая в Ростовской области мать подсудимой Лилия Егерт имеет еще троих детей, считается малоимущей и жила на кредиты.

Это несколько обескуражило судью, которая уточнила у подсудимой, где она жила до задержания. Оказалось, что в основном в ОАЭ, в столице же госпожа Федякина арендовала элитные апартаменты на «Охотном Ряду». «И сколько же стоило там ежемесячное проживание?» — спросила судья. «Не помню, кажется около 600 тыс. руб. в месяц»,— ответила фигурантка. «А своей матери, которая, как выясняется, малоимущая и нуждающаяся, вы оказывали помощь?» — уточнила председательствующая.

В ответ госпожа Федякина заявила, что мать стала малоимущей после ее ареста. «И, кроме того, я же не обязана отвечать на эти вопросы!» — возмутилась фигурантка, однако судья указала, что это не так.

Выступление прокурора Никиты Молибоги выдалось кратким. Он напомнил, что госпоже Федякиной вменяется в вину совершение четырех эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а потерпевшими от ее действий признаны столичный инвестор Гагик Гулакян, предприниматели Евгений Ройтман и Михаил Вестфрид, а также блогер Юлия Захарчук (Crypto Angel). Последняя участвовала в раскрутке госпожи Федякиной.

Как ранее писал “Ъ”, согласно фабуле обвинения, госпожа Федякина, которая не была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и не имела своего юрлица, организовала бурную деятельность под брендом «Битмама» (Bitmama) или «Битмама Финанс» (Bitmama Finance). Она заключалась в так называемой перестановке денежных средств. Эта услуга стала особенно востребованной, когда российские банки оказались под санкциями после начала СВО. Бизнесмены, которым требовались деньги на оплату товара, приносили их в одной стране и получали в другой.

При этом, в отличие от банков, которые берут комиссию за перевод, госпожа Федякина, имевшая офисы в «Москва-Сити», на Новом Арбате и в Дубае, сама обещала не только возврат клиентам денег, а также выплату по 0,4–0,5% в день, если она сможет использовать их средства в своих проектах «как минимум три дня».

Госпожа Федякина позиционировала себя как успешный инвестор в области нефтянки, золота и крипты.

Первым потерпевшим от ее действий был признан познакомившийся с ней весной 2023 года инвестор Гагик Гулакян. Несколько месяцев они сотрудничали, но в сентябре Битмама взяла для обмена доллары и рубли, обещая передать эквивалентные суммы в ОАЭ в дирхамах, однако обязательств не выполнила. Бизнесмен лишился 837 млн руб., а Евгений Ройтман, Михаил Вестфрид и Юлия Захарчук потеряли более 830 млн руб., 560 млн руб. и 5 млн руб. соответственно. Приятельнице-блогеру госпожа Федякина пообещала прибыль в размере 15% в месяц.

Прокурор Молибога напомнил, что в ходе суда, который начался в декабре 2024 года, подсудимая вину не признала и заявила, что «сама фактически является жертвой мошенников», в частности господина Гулакяна, и от этого лица «у нее начались все проблемы». Однако, как заявил прокурор, несмотря на позицию подсудимой, ее вина подтверждается показаниями потерпевших, которые рассказали, что работали с госпожой Федякиной по схеме переброски денежных средств. «Работали они, можно сказать, по схеме, описанной в романе "12 стульев": утром — деньги, вечером — стулья. В какой-то период Федякина начала задерживать переводы, в связи с чем они поняли, что имеется недостача»,— сказал гособвинитель.

По его словам, согласно показаниям потерпевших Евгения Ройтмана и Михаила Вестфрида, фигурантка предложила им вложиться в ее бизнес, рассказав о том, что у нее есть собственный нефтяной танкер и она занимается покупкой золота. «Погнавшись за легкими деньгами, они их лишились»,— указал господин Молибога. Он отметил, что аналогичные показания дала потерпевшая Юлия Захарчук, которая, конечно, потеряла «гораздо более скромную сумму».

Отметив, что вина фигурантки подтверждается показаниями свидетелей, сообщивших о ведении «двойной бухгалтерии» Битмамы, а также результатами экспертизы и иными материалами дела, прокурор призвал не верить фигурантке.

«К показаниям Федякиной я отношусь критически, они направлены лишь на улучшение ее положения»,— сказал прокурор. По совокупности совершенных преступлений он потребовал приговорить фигурантку к десяти годам общего режима, удовлетворив иски потерпевших на общую сумму 2,2 млрд руб.

Из адвокатов подсудимой успела высказаться, да и то частично, лишь Юлия Волоцкая. Она заявила, что намерена говорить невиновности своей подзащитной и «развеять миф о создании ею финансовой пирамиды».

Адвокат утверждала, что «изложенные в обвинительном заключении обстоятельства противоречат обстоятельствам, установленным судом». Так, защитник коснулась финансовой экспертизы, проведенной на следствии с использованием таблиц, которые вела помощница госпожи Федякиной, а также двух чатов в WhatsApp, где фиксировался обмен денег. «Чаты были предоставлены следствию самим потерпевшим Гулакяном»,— подчеркнула адвокат. По ее словам, данная экспертиза пришла к выводу, что за полгода сотрудничества с госпожой Федякиной господин Гулакян привез ей на 16 млн USDT (или 1,5 млрд руб. по курсу на то время), меньше, чем она ему выдала в ОАЭ дирхамов.

Это, по мнению госпожи Волоцкой, опровергает версию обвинения о хищении госпожой Федякиной денег и подтверждает ее утверждение о том, что именно она стала жертвой обмана со стороны Гагика Гулакяна и его партнера Варгама Степаняна.

Последние, как ранее писал “Ъ”, согласно прозвучавшей в суде версии подсудимой, предложили ей партнерство, убеждая «наращивать объемы переводимых денег». Как заявила фигурантка, вначале господа Гулакян и Степанян действительно приносили ей деньги для «перестановки» из Москвы в Дубай. Обмен шел «день в день»: утром деньги выдавались в Эмиратах, а вечером касса в столице пополнялась рублями. Но затем они стали работать «в долг», используя ее средства и деньги, которые ей принесли другие инвесторы. В итоге с 6 по 12 сентября 2023 года «партнеры» опустошили ее кассу более чем на $40 млн.

Госпожа Волоцкая заявила, что на следствии ее подзащитная не раз подавала заявления о возбуждении дела в отношении господ Гулакяна и Степаняна. Она утверждала, что те не только похитили ее деньги и деньги других инвесторов, но также заработали «несколько десятков миллионов долларов» в результате сделок по купле-продаже валют за рубежом с использованием взятых у нее средств. Однако СКР в возбуждении дела в июле 2024 года госпоже Федякиной отказал, отметив, что их действия «не имеют признаков хищения» и полученные ими от нее 5 млрд 133 млн являются «вознаграждением» за использование их средств. Адвокат усомнилась в том, чтобы такую сумму бизнесмены могли заработать всего за полгода.

Покидая суд, она и ее коллега адвокат Артем Рябцов заявили, что защита намерена просить оправдать подсудимую по эпизодам с Гагиком Гулакяном и Юлией Захарчук в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, а по эпизодам с господами Ройтманом и Вестфридом — вернуть материалы прокурору в связи с тем, что следствие не проводило по ним никаких экспертиз, а следовательно, похищенные у них суммы ничем, кроме их слов, не подтверждаются.

Стоит отметить, что как мать несовершеннолетней дочери, которую госпожа Федякина родила в СИЗО, она имеет право рассчитывать на отсрочку исполнения наказания.

Мария Локотецкая