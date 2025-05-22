Обвиняемой в махинациях криптоинвестору Битмаме просят дать 10 лет общего режима

Гособвинение в ходе заседания в Пресненском райсуде Москвы попросило признать виновной в мошенничестве предпринимателя и криптоинвестора Валерию Федякину, известную как Битмама. Ей запросили десять лет колонии общего режима, сообщил корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Валерия Федякина нелегально основала компанию по обмену криптовалюты «БитмамаФинанс». В 2023 году она стала заниматься услугами перестановок, когда деньги приносили в одной стране, а получали в другой. Однако после получения денег злоумышленница так и не выполняла обязательства и похищала средства.

Ущерб от действий обвиняемой оценили в 2,2 млрд руб. Потерпевшими по делу признали бизнесменов Гагика Гулакяна, Евгения Ройтмана и Михаила Вестфрида, а также блогера Юлию Захарчук (Crypto Angel). Они лишились 837 млн, 830 млн, 560 млн и 5 млн руб. соответственно.

Расследовать дело закончили в октябре 2024-го. Месяц назад Валерия Федякина дала показания в отношении соучастников схемы. Она утверждает, что партнеры похитили из ее компании более чем $40 млн, а затем усадили на скамью подсудимых.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Битмама рассказала про битпап».

Никита Черненко