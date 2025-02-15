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Приставы начали взыскивать с Дарьи Треповой почти 16 млн рублей

Почти 16 млн рублей морального вреда начали взыскивать московские судебные приставы с Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов), осужденной за теракт на Васильевском острове в Петербурге. Об этом говорится в материалах ФСПП.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Судебные приставы также должны взыскать с Треповой 43 тыс. рублей налогов и сборов. Исполнительные производства открыли 26 января 2025 года.

Гражданские иски к фигурантам дела о взрыве на Университетской набережной на стадии судебного следствия заявил 21 потерпевший, общая сумма требований превысила 50 млн рублей.

При этом требования только четырех человек суд удовлетворил в полном объеме. Остальным частично отказали, иски к сообщнику Треповой Дмитрию Касинцеву оставили без удовлетворения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд удовлетворил требования ООО «ЖКС №1 Пушкинского района» о взыскании почти 170 тыс. рублей с Треповой и еще двух лиц, владеющих доставшейся по наследству квартирой на Артиллерийской улице в Петербурге.

Подробнее о процессе над Треповой читайте в материале «Срок больше жизни».

Андрей Маркелов

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