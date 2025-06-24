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«Наша великая старуха»

В Москве простились с актрисой Валентиной Талызиной

Во вторник, 24 июня, труппа Театра Моссовета в последний раз оказалась на одной сцене со своей «великой старухой». «Энергичная», «острая», «невыносимая», «сложная», «талантливая», «искренняя», «бескомпромиссная» — такими словами коллеги проводили актрису Валентину Талызину, которая прослужила в этом театре почти семьдесят лет. Несмотря на межсезонье и летние гастроли, тихая и даже какая-то домашняя панихида собрала полный зал — как и премьеры с участием Талызиной.

Коллеги Валентины Талызиной побаивались ее при жизни, а на прощании признавались в любви

Коллеги Валентины Талызиной побаивались ее при жизни, а на прощании признавались в любви

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Коллеги Валентины Талызиной побаивались ее при жизни, а на прощании признавались в любви

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Солнечным утром в саду «Аквариум» у Театра Моссовета было необычно многолюдно. Вокруг фонтанов прогуливались мамы с колясками, дети прыгали по бордюрам, а многочисленные лавочки были заняты пожилыми дамами с букетами, которые сетовали на слишком знойную погоду. Они пришли прощаться с актрисой Валентиной Талызиной, чей голос известен всему постсоветскому пространству.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина родилась в 1935 году в Омске. В 1958 году она окончила ГИТИС и была принята в труппу Государственного академического театра имени Моссовета, где прослужила до конца жизни. На сцене Талызина сыграла более 40 ролей. Помимо этого, она снялась в 139 фильмах и сериалах — преимущественно в эпизодических ролях. Широкой публике актриса известна по главному советскому новогоднему фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!». Там она не только сыграла школьную учительницу Валю (женщина в очках и пушистой шапке), но и переозвучила при монтаже главную героиню Надю. Валентина Талызина скончалась 21 июня 2025 года на 91-м году жизни.

До начала панихиды в театр разрешали зайти только журналистам. Распорядители верили всем на слово и списки не сверяли — так в пустом еще холле оказались две старушки с букетиками гвоздик. Усевшись на пуфик, они начали вспоминать усопшую.

«Вот вообще Талызина-то странно, что летом умерла. Не идет это как-то ей. Ведь "Иронию судьбы" смотрим, когда холодно. Да и родилась она в январе»,— удивлялась одна.

«Она ведь и мультик озвучивала — "Зима в Простоквашино"»,— кивала ее подруга. Юная сотрудница Театра Моссовета, встречавшая гостей на входе, тоже переживала из-за неподходящего времени года: «Летом в отпусках все — не придет никто Валентину Илларионовну провожать. Какой удар это для нее будет! Ну, был бы, точнее…»

Но тут двери театра распахнули для всех — и у входа выстроилась очередь. Зал начал постепенно заполняться, как перед началом спектакля. Вот только актеры рассаживались вперемешку со зрителями, а в самом центре сцены возвышался окруженный венками гроб.

Роль ведущего церемонии отдали заслуженному артисту РФ Александру Яцко. «Сегодня мы прощаемся с интересной, разнообразной, противоречивой женщиной — с нашей неугомонной Валей,— начал он.— Ее энергия, спортивная злость и любовь к театру были видны до последних дней. Ведь она выходила на сцену даже тогда, когда и ходить не могла. И исполняла роль, сидя в кресле».

Постирония судьбы. Некролог Валентины Талызиной

Постирония судьбы. Некролог Валентины Талызиной

Разумеется, со сцены зачитали целый ряд правительственных телеграмм, поскольку «Валентина Илларионовна очень серьезно относилась к социальной роли (артиста.— “Ъ”) и любила страну». Президент Владимир Путин в своем послании назвал актрису «увлеченным человеком», а премьер-министр Михаил Мишустин — «талантливой и невероятно обаятельной». Перед прочтением телеграммы от Дмитрия Медведева ведущий немного замялся, выбирая, как представить автора, но в итоге решил обойтись без этого вообще. Зампред Совбеза РФ особо отметил голос актрисы и напомнил, как она «подарила его Барбаре Брыльской, говорившей с сильным польским акцентом».

Потом были зачитаны телеграммы от региональных политиков и коллег по цеху. Где-то в середине этих чтений Александр Яцко прервался и рассказал залу, как совсем недавно, в январе, точно так же зачитывал телеграммы Валентине Талызиной на праздновании ее 90-летия. «А она ругалась и просила читать медленнее,— растроганно поделился актер.— И я вот сейчас тоже стараюсь…»

«Ее уход, даже несмотря на возраст, все равно стал неожиданностью,— признался худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли.— У нас на август были с ней запланированы спектакли, все ждали ее в новом сезоне». Режиссер вспомнил «жизненную силу» актрисы — и то, как 9 Мая на праздничном концерте в честь 80-летия Победы «Валя сама попросилась на сцену, хотя ее не было в изначальной программе,— и она его открыла и была в этот день очень бодра».

Режиссер Андрей Кончаловский честно сказал, что Валентина Талызина была «прямым, искреннем и поэтому нелегким человеком». «Я… да мы все ее немного побаивались! Потому что ее слова — это суд таланта»,— заключил он.

Его жена, актриса Юлия Высоцкая, стоявшая рядом, безмолвно кивнула. Казалось, что она побаивается Валентину Талызину и сейчас.

И тут плотину прорвало: выходившие на сцену актрисы Театра Моссовета наперебой вспоминали тот самый «суд таланта». «Она пламенно любила театр и потому ревновала к нему молодых актрис. Им всегда от нее доставалось,— рассказала Лариса Наумкина.— Она могла сказать что-то резкое... Но исключительно из-за любви к театру!» Марина Кондратьева похвасталась, что смогла «пройти ее внутренний кастинг — поэтому она звала меня в свои спектакли». А потом поделилась, как звонила Валентине Талызиной, чтобы рассказать о чем-то важном, а та «строго кричала в трубку своим голосом с металлическим отливом: "Ка-а-андра-атьев-а-а, не тараторь!"».

Фотогалерея

Какой была Валентина Талызина

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С 1958 год по 2025 год Валентина Талызина служила в Театре имени Моссовета. Она играла в постановках «Пора любви» по комедии Валентина Катаева, «Дядюшкин сон» (кадр на фото) по произведению Федора Достоевского, «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова, «Царская охота» по произведению Леонида Зорина и других

С 1958 год по 2025 год Валентина Талызина служила в Театре имени Моссовета. Она играла в постановках «Пора любви» по комедии Валентина Катаева, «Дядюшкин сон» (кадр на фото) по произведению Федора Достоевского, «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова, «Царская охота» по произведению Леонида Зорина и других

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Валентина Талызина дебютировала в кино в 1963 году, исполнив роль следователя-практиканта Инны в фильме Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Одна из наиболее известных ранних картин с ее участием: трагикомедия Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» (1968)&lt;br> На фото слева направо: Валентина Талызина, Светлана Старикова и Георгий Бурков в фильме «Зигзаг удачи»

Валентина Талызина дебютировала в кино в 1963 году, исполнив роль следователя-практиканта Инны в фильме Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Одна из наиболее известных ранних картин с ее участием: трагикомедия Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» (1968)
На фото слева направо: Валентина Талызина, Светлана Старикова и Георгий Бурков в фильме «Зигзаг удачи»

Фото: РИА Новости

Среди наиболее известных картин с Валентиной Талызиной: комедия «Большая перемена» (1973, кадр на фото), трагикомедия «Афоня» (1975), комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976) &lt;br> На фото: с партнером по фильму «Большая перемена» Михаилом Кононовым

Среди наиболее известных картин с Валентиной Талызиной: комедия «Большая перемена» (1973, кадр на фото), трагикомедия «Афоня» (1975), комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)
На фото: с партнером по фильму «Большая перемена» Михаилом Кононовым

Фото: Гостелерадио СССР

Валентина Талызина в спектакле «Премьера» в Театре имени Моссовета, 1982 год

Валентина Талызина в спектакле «Премьера» в Театре имени Моссовета, 1982 год

Фото: Вера Петрусова / РИА Новости

Актеры Валентина Талызина и Борис Щербаков, 2000-е годы

Актеры Валентина Талызина и Борис Щербаков, 2000-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Помимо театра и кино актриса занималась озвучкой фильмов и мультфильмов. Она была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств&lt;br> На фото: с актером Львом Дуровым, 2000-е годы

Помимо театра и кино актриса занималась озвучкой фильмов и мультфильмов. Она была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств
На фото: с актером Львом Дуровым, 2000-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Актриса Ирина Скобцева (на первом плане) поздравляет народную артистку РСФСР Валентину Талызину с 70-летним юбилеем, 2005 год

Актриса Ирина Скобцева (на первом плане) поздравляет народную артистку РСФСР Валентину Талызину с 70-летним юбилеем, 2005 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Валентина Талызина в спектакле «Мораль пани Дульской» в постановке Павла Хомского, 2006 год

Валентина Талызина в спектакле «Мораль пани Дульской» в постановке Павла Хомского, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Валентина Талызина и певец Дмитрий Тихонов на 13-м фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, 2015 год

Валентина Талызина и певец Дмитрий Тихонов на 13-м фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, 2015 год

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Валентина Талызина была награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017)

Валентина Талызина была награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Слева направо: актрисы Светлана Шершнева, Валентина Талызина и Мария Кнушевицкая на юбилейном вечере, посвященном 100-летию Театра имени Моссовета, 2023 год

Слева направо: актрисы Светлана Шершнева, Валентина Талызина и Мария Кнушевицкая на юбилейном вечере, посвященном 100-летию Театра имени Моссовета, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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С 1958 год по 2025 год Валентина Талызина служила в Театре имени Моссовета. Она играла в постановках «Пора любви» по комедии Валентина Катаева, «Дядюшкин сон» (кадр на фото) по произведению Федора Достоевского, «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова, «Царская охота» по произведению Леонида Зорина и других

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Валентина Талызина дебютировала в кино в 1963 году, исполнив роль следователя-практиканта Инны в фильме Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Одна из наиболее известных ранних картин с ее участием: трагикомедия Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» (1968)
На фото слева направо: Валентина Талызина, Светлана Старикова и Георгий Бурков в фильме «Зигзаг удачи»

Фото: РИА Новости

Среди наиболее известных картин с Валентиной Талызиной: комедия «Большая перемена» (1973, кадр на фото), трагикомедия «Афоня» (1975), комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)
На фото: с партнером по фильму «Большая перемена» Михаилом Кононовым

Фото: Гостелерадио СССР

Валентина Талызина в спектакле «Премьера» в Театре имени Моссовета, 1982 год

Фото: Вера Петрусова / РИА Новости

Актеры Валентина Талызина и Борис Щербаков, 2000-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Помимо театра и кино актриса занималась озвучкой фильмов и мультфильмов. Она была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств
На фото: с актером Львом Дуровым, 2000-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Актриса Ирина Скобцева (на первом плане) поздравляет народную артистку РСФСР Валентину Талызину с 70-летним юбилеем, 2005 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Валентина Талызина в спектакле «Мораль пани Дульской» в постановке Павла Хомского, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Валентина Талызина и певец Дмитрий Тихонов на 13-м фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, 2015 год

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Валентина Талызина была награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Слева направо: актрисы Светлана Шершнева, Валентина Талызина и Мария Кнушевицкая на юбилейном вечере, посвященном 100-летию Театра имени Моссовета, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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Елена Валюшкина вспомнила, как перед своим первым спектаклем была раскритикована Талызиной: «Она подошла к режиссеру и сказала, что "эта девочка ничего не сыграет". Но после премьеры подошла ко мне и поздравила с моими удачными актерскими находками». Свою речь госпожа Валюшкина закончила признанием: «Вся труппа любит… обожает нашу великую старуху».

Актер Стас Бондаренко, представленный ведущим как «очень красивый парень», никакой критики в свой адрес не припомнил. «Ее слова кто-то воспринимал разрушительно, но для меня они были созидательными,— сказал он.— И я 19 лет назад пришел сюда и сыграл ее сына. И тогда мне открылось ее замечательное чувство юмора — и на сцене, и в жизни».

Актеры, гримеры, костюмеры продолжали выходить на сцену — а мимо них к гробу подходили обычные зрители: возлагали цветы и о чем-то молчали. Никто никому не мешал, и даже тихую музыку на фоне сложно было назвать траурной.

На экране в глубине сцены мелькали фотографии Валентины Талызиной. И если обычно на прощании показывают официальные портреты, то здесь друг друга сменяли любительские кадры.

Улыбающаяся актриса — совсем не похожая на великую ревнивую старуху — обнимала деревья в саду, возилась с рыжими котами, собирала цветы, смеялась с коллегами — казалось, что смотришь бабушкин домашний фотоальбом, и от этого пропадала вся официозность. «Она оставила после себя не только прекрасные роли,— подвела итог церемонии Лариса Наумкина.— На служение театру она оставила дочь Ксению и внучку Анастасию (актрис Ксению Хаирову и Анастасию Талызину.— “Ъ”)».

В зале шептались, что Валентина Талызина «обожала свой сад» и «высаживала там деревья со всей страны». И после окончания церемонии собравшихся пригласили в сад «Аквариум», где уже спала полуденная жара и можно было неспешно прогуливаться в ожидании катафалка. «Хорошо, что мы проводили ее так тихо,— заметили кто-то в толпе.— Потому что громкой должна оставаться ее жизнь, а не смерть». Через несколько минут гроб с телом актрисы вынесли из театра — под негромкие, но долгие, очень долгие аплодисменты.

Через несколько часов актрису похоронили на Ваганьковском кладбище.

Полина Ячменникова

Фотогалерея

Прощание с Валентиной Талызиной

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Траурные венки на церемонию направили Минкульт, коллективы Театра сатиры и Театра имени Моссовета, департамент культуры Москвы, ГИТИС

Траурные венки на церемонию направили Минкульт, коллективы Театра сатиры и Театра имени Моссовета, департамент культуры Москвы, ГИТИС

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Режиссер Игорь Яцко

Режиссер Игорь Яцко

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Внучка Валентины Талызиной актриса Анастасия Талызина (слева) и дочь актрисы Ксения Хаирова (в центре)

Внучка Валентины Талызиной актриса Анастасия Талызина (слева) и дочь актрисы Ксения Хаирова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Анатолий Васильев

Актер Анатолий Васильев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гроб с телом актрисы в Театре имени Моссовета

Гроб с телом актрисы в Театре имени Моссовета

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Очередь из желающих проститься с Валентиной Талызиной

Очередь из желающих проститься с Валентиной Талызиной

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина

Актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Анастасия Косарева

Актриса Анастасия Косарева

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса была награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Актриса была награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Театральный художник Виктория Севрюкова

Театральный художник Виктория Севрюкова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Валерий Баринов

Актер Валерий Баринов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Внучка Валентины Талызиной актриса Анастасия Талызина (вторая слева) и дочь Валентины Талызиной Ксения Хаирова (в центре)

Внучка Валентины Талызиной актриса Анастасия Талызина (вторая слева) и дочь Валентины Талызиной Ксения Хаирова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Станислав Бондаренко (в центре)

Актер Станислав Бондаренко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актрису проводили в последний путь аплодисментами&lt;br> На фото: актрисы Анастасия Талызина (вторая слева на переднем плане) и Ксения Хаирова (в центре)

Актрису проводили в последний путь аплодисментами
На фото: актрисы Анастасия Талызина (вторая слева на переднем плане) и Ксения Хаирова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

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Траурные венки на церемонию направили Минкульт, коллективы Театра сатиры и Театра имени Моссовета, департамент культуры Москвы, ГИТИС

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Режиссер Игорь Яцко

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Внучка Валентины Талызиной актриса Анастасия Талызина (слева) и дочь актрисы Ксения Хаирова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Анатолий Васильев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гроб с телом актрисы в Театре имени Моссовета

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Очередь из желающих проститься с Валентиной Талызиной

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса Анастасия Косарева

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актриса была награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Театральный художник Виктория Севрюкова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Валерий Баринов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Внучка Валентины Талызиной актриса Анастасия Талызина (вторая слева) и дочь Валентины Талызиной Ксения Хаирова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Станислав Бондаренко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актрису проводили в последний путь аплодисментами
На фото: актрисы Анастасия Талызина (вторая слева на переднем плане) и Ксения Хаирова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

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  • Газета «Коммерсантъ» №110 от 25.06.2025, стр. 5

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