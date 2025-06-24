«Наша великая старуха»

Во вторник, 24 июня, труппа Театра Моссовета в последний раз оказалась на одной сцене со своей «великой старухой». «Энергичная», «острая», «невыносимая», «сложная», «талантливая», «искренняя», «бескомпромиссная» — такими словами коллеги проводили актрису Валентину Талызину, которая прослужила в этом театре почти семьдесят лет. Несмотря на межсезонье и летние гастроли, тихая и даже какая-то домашняя панихида собрала полный зал — как и премьеры с участием Талызиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллеги Валентины Талызиной побаивались ее при жизни, а на прощании признавались в любви

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Коллеги Валентины Талызиной побаивались ее при жизни, а на прощании признавались в любви

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Солнечным утром в саду «Аквариум» у Театра Моссовета было необычно многолюдно. Вокруг фонтанов прогуливались мамы с колясками, дети прыгали по бордюрам, а многочисленные лавочки были заняты пожилыми дамами с букетами, которые сетовали на слишком знойную погоду. Они пришли прощаться с актрисой Валентиной Талызиной, чей голос известен всему постсоветскому пространству.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина родилась в 1935 году в Омске. В 1958 году она окончила ГИТИС и была принята в труппу Государственного академического театра имени Моссовета, где прослужила до конца жизни. На сцене Талызина сыграла более 40 ролей. Помимо этого, она снялась в 139 фильмах и сериалах — преимущественно в эпизодических ролях. Широкой публике актриса известна по главному советскому новогоднему фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!». Там она не только сыграла школьную учительницу Валю (женщина в очках и пушистой шапке), но и переозвучила при монтаже главную героиню Надю. Валентина Талызина скончалась 21 июня 2025 года на 91-м году жизни.

До начала панихиды в театр разрешали зайти только журналистам. Распорядители верили всем на слово и списки не сверяли — так в пустом еще холле оказались две старушки с букетиками гвоздик. Усевшись на пуфик, они начали вспоминать усопшую.

«Вот вообще Талызина-то странно, что летом умерла. Не идет это как-то ей. Ведь "Иронию судьбы" смотрим, когда холодно. Да и родилась она в январе»,— удивлялась одна.

«Она ведь и мультик озвучивала — "Зима в Простоквашино"»,— кивала ее подруга. Юная сотрудница Театра Моссовета, встречавшая гостей на входе, тоже переживала из-за неподходящего времени года: «Летом в отпусках все — не придет никто Валентину Илларионовну провожать. Какой удар это для нее будет! Ну, был бы, точнее…»

Но тут двери театра распахнули для всех — и у входа выстроилась очередь. Зал начал постепенно заполняться, как перед началом спектакля. Вот только актеры рассаживались вперемешку со зрителями, а в самом центре сцены возвышался окруженный венками гроб.

Роль ведущего церемонии отдали заслуженному артисту РФ Александру Яцко. «Сегодня мы прощаемся с интересной, разнообразной, противоречивой женщиной — с нашей неугомонной Валей,— начал он.— Ее энергия, спортивная злость и любовь к театру были видны до последних дней. Ведь она выходила на сцену даже тогда, когда и ходить не могла. И исполняла роль, сидя в кресле».

Разумеется, со сцены зачитали целый ряд правительственных телеграмм, поскольку «Валентина Илларионовна очень серьезно относилась к социальной роли (артиста.— “Ъ”) и любила страну». Президент Владимир Путин в своем послании назвал актрису «увлеченным человеком», а премьер-министр Михаил Мишустин — «талантливой и невероятно обаятельной». Перед прочтением телеграммы от Дмитрия Медведева ведущий немного замялся, выбирая, как представить автора, но в итоге решил обойтись без этого вообще. Зампред Совбеза РФ особо отметил голос актрисы и напомнил, как она «подарила его Барбаре Брыльской, говорившей с сильным польским акцентом».

Потом были зачитаны телеграммы от региональных политиков и коллег по цеху. Где-то в середине этих чтений Александр Яцко прервался и рассказал залу, как совсем недавно, в январе, точно так же зачитывал телеграммы Валентине Талызиной на праздновании ее 90-летия. «А она ругалась и просила читать медленнее,— растроганно поделился актер.— И я вот сейчас тоже стараюсь…»

«Ее уход, даже несмотря на возраст, все равно стал неожиданностью,— признался худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли.— У нас на август были с ней запланированы спектакли, все ждали ее в новом сезоне». Режиссер вспомнил «жизненную силу» актрисы — и то, как 9 Мая на праздничном концерте в честь 80-летия Победы «Валя сама попросилась на сцену, хотя ее не было в изначальной программе,— и она его открыла и была в этот день очень бодра».

Режиссер Андрей Кончаловский честно сказал, что Валентина Талызина была «прямым, искреннем и поэтому нелегким человеком». «Я… да мы все ее немного побаивались! Потому что ее слова — это суд таланта»,— заключил он.

Его жена, актриса Юлия Высоцкая, стоявшая рядом, безмолвно кивнула. Казалось, что она побаивается Валентину Талызину и сейчас.

И тут плотину прорвало: выходившие на сцену актрисы Театра Моссовета наперебой вспоминали тот самый «суд таланта». «Она пламенно любила театр и потому ревновала к нему молодых актрис. Им всегда от нее доставалось,— рассказала Лариса Наумкина.— Она могла сказать что-то резкое... Но исключительно из-за любви к театру!» Марина Кондратьева похвасталась, что смогла «пройти ее внутренний кастинг — поэтому она звала меня в свои спектакли». А потом поделилась, как звонила Валентине Талызиной, чтобы рассказать о чем-то важном, а та «строго кричала в трубку своим голосом с металлическим отливом: "Ка-а-андра-атьев-а-а, не тараторь!"».

Фотогалерея Какой была Валентина Талызина Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография С 1958 год по 2025 год Валентина Талызина служила в Театре имени Моссовета. Она играла в постановках «Пора любви» по комедии Валентина Катаева, «Дядюшкин сон» (кадр на фото) по произведению Федора Достоевского, «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова, «Царская охота» по произведению Леонида Зорина и других Фото: Михаил Озерский / РИА Новости Валентина Талызина дебютировала в кино в 1963 году, исполнив роль следователя-практиканта Инны в фильме Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Одна из наиболее известных ранних картин с ее участием: трагикомедия Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» (1968)

На фото слева направо: Валентина Талызина, Светлана Старикова и Георгий Бурков в фильме «Зигзаг удачи» Фото: РИА Новости Среди наиболее известных картин с Валентиной Талызиной: комедия «Большая перемена» (1973, кадр на фото), трагикомедия «Афоня» (1975), комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)

На фото: с партнером по фильму «Большая перемена» Михаилом Кононовым Фото: Гостелерадио СССР Валентина Талызина в спектакле «Премьера» в Театре имени Моссовета, 1982 год Фото: Вера Петрусова / РИА Новости Актеры Валентина Талызина и Борис Щербаков, 2000-е годы Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Помимо театра и кино актриса занималась озвучкой фильмов и мультфильмов. Она была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств

На фото: с актером Львом Дуровым, 2000-е годы Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Актриса Ирина Скобцева (на первом плане) поздравляет народную артистку РСФСР Валентину Талызину с 70-летним юбилеем, 2005 год Фото: ИТАР-ТАСС Валентина Талызина в спектакле «Мораль пани Дульской» в постановке Павла Хомского, 2006 год Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото Валентина Талызина и певец Дмитрий Тихонов на 13-м фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, 2015 год Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости Валентина Талызина была награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017) Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Слева направо: актрисы Светлана Шершнева, Валентина Талызина и Мария Кнушевицкая на юбилейном вечере, посвященном 100-летию Театра имени Моссовета, 2023 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Следующая фотография 1 / 11 С 1958 год по 2025 год Валентина Талызина служила в Театре имени Моссовета. Она играла в постановках «Пора любви» по комедии Валентина Катаева, «Дядюшкин сон» (кадр на фото) по произведению Федора Достоевского, «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова, «Царская охота» по произведению Леонида Зорина и других Фото: Михаил Озерский / РИА Новости Валентина Талызина дебютировала в кино в 1963 году, исполнив роль следователя-практиканта Инны в фильме Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Одна из наиболее известных ранних картин с ее участием: трагикомедия Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» (1968)

На фото слева направо: Валентина Талызина, Светлана Старикова и Георгий Бурков в фильме «Зигзаг удачи» Фото: РИА Новости Среди наиболее известных картин с Валентиной Талызиной: комедия «Большая перемена» (1973, кадр на фото), трагикомедия «Афоня» (1975), комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)

На фото: с партнером по фильму «Большая перемена» Михаилом Кононовым Фото: Гостелерадио СССР Валентина Талызина в спектакле «Премьера» в Театре имени Моссовета, 1982 год Фото: Вера Петрусова / РИА Новости Актеры Валентина Талызина и Борис Щербаков, 2000-е годы Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Помимо театра и кино актриса занималась озвучкой фильмов и мультфильмов. Она была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств

На фото: с актером Львом Дуровым, 2000-е годы Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Актриса Ирина Скобцева (на первом плане) поздравляет народную артистку РСФСР Валентину Талызину с 70-летним юбилеем, 2005 год Фото: ИТАР-ТАСС Валентина Талызина в спектакле «Мораль пани Дульской» в постановке Павла Хомского, 2006 год Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото Валентина Талызина и певец Дмитрий Тихонов на 13-м фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, 2015 год Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости Валентина Талызина была награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017) Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Слева направо: актрисы Светлана Шершнева, Валентина Талызина и Мария Кнушевицкая на юбилейном вечере, посвященном 100-летию Театра имени Моссовета, 2023 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Смотреть

Елена Валюшкина вспомнила, как перед своим первым спектаклем была раскритикована Талызиной: «Она подошла к режиссеру и сказала, что "эта девочка ничего не сыграет". Но после премьеры подошла ко мне и поздравила с моими удачными актерскими находками». Свою речь госпожа Валюшкина закончила признанием: «Вся труппа любит… обожает нашу великую старуху».

Актер Стас Бондаренко, представленный ведущим как «очень красивый парень», никакой критики в свой адрес не припомнил. «Ее слова кто-то воспринимал разрушительно, но для меня они были созидательными,— сказал он.— И я 19 лет назад пришел сюда и сыграл ее сына. И тогда мне открылось ее замечательное чувство юмора — и на сцене, и в жизни».

Актеры, гримеры, костюмеры продолжали выходить на сцену — а мимо них к гробу подходили обычные зрители: возлагали цветы и о чем-то молчали. Никто никому не мешал, и даже тихую музыку на фоне сложно было назвать траурной.

На экране в глубине сцены мелькали фотографии Валентины Талызиной. И если обычно на прощании показывают официальные портреты, то здесь друг друга сменяли любительские кадры.

Улыбающаяся актриса — совсем не похожая на великую ревнивую старуху — обнимала деревья в саду, возилась с рыжими котами, собирала цветы, смеялась с коллегами — казалось, что смотришь бабушкин домашний фотоальбом, и от этого пропадала вся официозность. «Она оставила после себя не только прекрасные роли,— подвела итог церемонии Лариса Наумкина.— На служение театру она оставила дочь Ксению и внучку Анастасию (актрис Ксению Хаирову и Анастасию Талызину.— “Ъ”)».

В зале шептались, что Валентина Талызина «обожала свой сад» и «высаживала там деревья со всей страны». И после окончания церемонии собравшихся пригласили в сад «Аквариум», где уже спала полуденная жара и можно было неспешно прогуливаться в ожидании катафалка. «Хорошо, что мы проводили ее так тихо,— заметили кто-то в толпе.— Потому что громкой должна оставаться ее жизнь, а не смерть». Через несколько минут гроб с телом актрисы вынесли из театра — под негромкие, но долгие, очень долгие аплодисменты.

Через несколько часов актрису похоронили на Ваганьковском кладбище.

Полина Ячменникова