Постирония судьбы

Ушла из жизни 90-летняя Валентина Талызина — актриса советского и постсоветского театра и кино, миллионам зрителей известная прежде всего ролями в фильмах Эльдара Рязанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Талызина на творческом вечере в театре «Геликон-опера» (март 2016 года)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Валентина Талызина на творческом вечере в театре «Геликон-опера» (март 2016 года)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Талызина родилась в Омске в семье работников торговли. Отучившись два года в сельхозинституте, поступила в ГИТИС и с этого же времени до конца жизни служила в Театре имени Моссовета, где сыграла около полусотни ролей. Среди них — Екатерина Вторая и Васса Железнова, Зинаида из «Дядюшкина сна» и Юлия Тугина из «Последней жертвы».

С конца 1960-х годов актриса начала активно сниматься в кино, преимущественно в эпизодических характерных ролях (всего в ее фильмографии 139 работ). Толчок кинокарьере Талызиной дал Эльдар Рязанов, снявший ее в популярных комедиях «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России», «О бедном гусаре замолвите слово».

Пик всенародной известности актрисы наступил, когда она сыграла в ставшей культовой «Иронии судьбы» и — в том же 1975 году — в «Афоне» Георгия Данелии.

В послужном списке Талызиной есть и работы, далекие от массовой культуры, скорее принадлежащие элитарной. В фильме Марка Осепьяна «Иванов катер» она играет матроса Еленку, вокруг которой выстраивается жесткий любовный треугольник с еще более жестким социальным подтекстом. За художественную радикальность этот фильм был на многие годы положен на полку.

А зрители старшего поколения в качестве одного из сильнейших театральных впечатлений вспоминают, с какой отдачей и темпераментом Талызина играла в спектакле «Уроки музыки», поставленном в 1980 году Романом Виктюком по пьесе Людмилы Петрушевской в Студенческом театре МГУ.

В новом веке Талызина продолжала сниматься в фильмах и сериалах, а также занималась озвучкой — в частности, в очередной раз озвучила маму Дяди Федора в анимационной серии «Простоквашино», которая продолжилась после более чем тридцатилетнего перерыва «Зимой в Простоквашино» (2011). Дар озвучивания чужих голосов Талызина проявила еще в «Иронии судьбы», где она играла Валю, подругу главной героини Нади, но также озвучила и саму Надю, поскольку выступавшая в этой роли Барбара Брыльска говорила с польским акцентом.

В 2007-м Талызина в роли постаревшей Вали сыграла и в нашумевшем сиквеле — фильме «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова, опять вместе с Барбарой Брыльской.

Столь близкое сотрудничество не помешало Талызиной уже на склоне лет зачем-то наговорить гадостей и о Брыльской, и о подружке по рязановскому фильму — Лии Ахеджаковой; досталось и самому Эльдару Рязанову, и Алле Пугачевой, чьи песни звучат в «Иронии судьбы».

Было бы интригующе увлекательно увидеть «Иронию судьбы. Пятьдесят лет спустя» с теми же исполнительницами, которых судьба раскидала по разным странам и по разным политическим лагерям. Но теперь такую постановку на этом свете уже невозможно представить.

Рита Русакова