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Постирония судьбы

Умерла Валентина Талызина

Ушла из жизни 90-летняя Валентина Талызина — актриса советского и постсоветского театра и кино, миллионам зрителей известная прежде всего ролями в фильмах Эльдара Рязанова.

Валентина Талызина на творческом вечере в театре «Геликон-опера» (март 2016 года)

Валентина Талызина на творческом вечере в театре «Геликон-опера» (март 2016 года)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Валентина Талызина на творческом вечере в театре «Геликон-опера» (март 2016 года)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Талызина родилась в Омске в семье работников торговли. Отучившись два года в сельхозинституте, поступила в ГИТИС и с этого же времени до конца жизни служила в Театре имени Моссовета, где сыграла около полусотни ролей. Среди них — Екатерина Вторая и Васса Железнова, Зинаида из «Дядюшкина сна» и Юлия Тугина из «Последней жертвы».

С конца 1960-х годов актриса начала активно сниматься в кино, преимущественно в эпизодических характерных ролях (всего в ее фильмографии 139 работ). Толчок кинокарьере Талызиной дал Эльдар Рязанов, снявший ее в популярных комедиях «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России», «О бедном гусаре замолвите слово».

Пик всенародной известности актрисы наступил, когда она сыграла в ставшей культовой «Иронии судьбы» и — в том же 1975 году — в «Афоне» Георгия Данелии.

В послужном списке Талызиной есть и работы, далекие от массовой культуры, скорее принадлежащие элитарной. В фильме Марка Осепьяна «Иванов катер» она играет матроса Еленку, вокруг которой выстраивается жесткий любовный треугольник с еще более жестким социальным подтекстом. За художественную радикальность этот фильм был на многие годы положен на полку.

А зрители старшего поколения в качестве одного из сильнейших театральных впечатлений вспоминают, с какой отдачей и темпераментом Талызина играла в спектакле «Уроки музыки», поставленном в 1980 году Романом Виктюком по пьесе Людмилы Петрушевской в Студенческом театре МГУ.

В новом веке Талызина продолжала сниматься в фильмах и сериалах, а также занималась озвучкой — в частности, в очередной раз озвучила маму Дяди Федора в анимационной серии «Простоквашино», которая продолжилась после более чем тридцатилетнего перерыва «Зимой в Простоквашино» (2011). Дар озвучивания чужих голосов Талызина проявила еще в «Иронии судьбы», где она играла Валю, подругу главной героини Нади, но также озвучила и саму Надю, поскольку выступавшая в этой роли Барбара Брыльска говорила с польским акцентом.

В 2007-м Талызина в роли постаревшей Вали сыграла и в нашумевшем сиквеле — фильме «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова, опять вместе с Барбарой Брыльской.

Столь близкое сотрудничество не помешало Талызиной уже на склоне лет зачем-то наговорить гадостей и о Брыльской, и о подружке по рязановскому фильму — Лии Ахеджаковой; досталось и самому Эльдару Рязанову, и Алле Пугачевой, чьи песни звучат в «Иронии судьбы».

Было бы интригующе увлекательно увидеть «Иронию судьбы. Пятьдесят лет спустя» с теми же исполнительницами, которых судьба раскидала по разным странам и по разным политическим лагерям. Но теперь такую постановку на этом свете уже невозможно представить.

Рита Русакова

Фотогалерея

Какой была Валентина Талызина

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С 1958 год по 2025 год Валентина Талызина служила в Театре имени Моссовета. Она играла в постановках «Пора любви» по комедии Валентина Катаева, «Дядюшкин сон» (кадр на фото) по произведению Федора Достоевского, «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова, «Царская охота» по произведению Леонида Зорина и других

С 1958 год по 2025 год Валентина Талызина служила в Театре имени Моссовета. Она играла в постановках «Пора любви» по комедии Валентина Катаева, «Дядюшкин сон» (кадр на фото) по произведению Федора Достоевского, «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова, «Царская охота» по произведению Леонида Зорина и других

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Валентина Талызина дебютировала в кино в 1963 году, исполнив роль следователя-практиканта Инны в фильме Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Одна из наиболее известных ранних картин с ее участием: трагикомедия Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» (1968)&lt;br> На фото слева направо: Валентина Талызина, Светлана Старикова и Георгий Бурков в фильме «Зигзаг удачи»

Валентина Талызина дебютировала в кино в 1963 году, исполнив роль следователя-практиканта Инны в фильме Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Одна из наиболее известных ранних картин с ее участием: трагикомедия Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» (1968)
На фото слева направо: Валентина Талызина, Светлана Старикова и Георгий Бурков в фильме «Зигзаг удачи»

Фото: РИА Новости

Среди наиболее известных картин с Валентиной Талызиной: комедия «Большая перемена» (1973, кадр на фото), трагикомедия «Афоня» (1975), комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976) &lt;br> На фото: с партнером по фильму «Большая перемена» Михаилом Кононовым

Среди наиболее известных картин с Валентиной Талызиной: комедия «Большая перемена» (1973, кадр на фото), трагикомедия «Афоня» (1975), комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)
На фото: с партнером по фильму «Большая перемена» Михаилом Кононовым

Фото: Гостелерадио СССР

Валентина Талызина в спектакле «Премьера» в Театре имени Моссовета, 1982 год

Валентина Талызина в спектакле «Премьера» в Театре имени Моссовета, 1982 год

Фото: Вера Петрусова / РИА Новости

Актеры Валентина Талызина и Борис Щербаков, 2000-е годы

Актеры Валентина Талызина и Борис Щербаков, 2000-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Помимо театра и кино актриса занималась озвучкой фильмов и мультфильмов. Она была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств&lt;br> На фото: с актером Львом Дуровым, 2000-е годы

Помимо театра и кино актриса занималась озвучкой фильмов и мультфильмов. Она была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств
На фото: с актером Львом Дуровым, 2000-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Актриса Ирина Скобцева (на первом плане) поздравляет народную артистку РСФСР Валентину Талызину с 70-летним юбилеем, 2005 год

Актриса Ирина Скобцева (на первом плане) поздравляет народную артистку РСФСР Валентину Талызину с 70-летним юбилеем, 2005 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Валентина Талызина в спектакле «Мораль пани Дульской» в постановке Павла Хомского, 2006 год

Валентина Талызина в спектакле «Мораль пани Дульской» в постановке Павла Хомского, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Валентина Талызина и певец Дмитрий Тихонов на 13-м фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, 2015 год

Валентина Талызина и певец Дмитрий Тихонов на 13-м фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, 2015 год

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Валентина Талызина была награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017)

Валентина Талызина была награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Слева направо: актрисы Светлана Шершнева, Валентина Талызина и Мария Кнушевицкая на юбилейном вечере, посвященном 100-летию Театра имени Моссовета, 2023 год

Слева направо: актрисы Светлана Шершнева, Валентина Талызина и Мария Кнушевицкая на юбилейном вечере, посвященном 100-летию Театра имени Моссовета, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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С 1958 год по 2025 год Валентина Талызина служила в Театре имени Моссовета. Она играла в постановках «Пора любви» по комедии Валентина Катаева, «Дядюшкин сон» (кадр на фото) по произведению Федора Достоевского, «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова, «Царская охота» по произведению Леонида Зорина и других

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Валентина Талызина дебютировала в кино в 1963 году, исполнив роль следователя-практиканта Инны в фильме Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Одна из наиболее известных ранних картин с ее участием: трагикомедия Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» (1968)
На фото слева направо: Валентина Талызина, Светлана Старикова и Георгий Бурков в фильме «Зигзаг удачи»

Фото: РИА Новости

Среди наиболее известных картин с Валентиной Талызиной: комедия «Большая перемена» (1973, кадр на фото), трагикомедия «Афоня» (1975), комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)
На фото: с партнером по фильму «Большая перемена» Михаилом Кононовым

Фото: Гостелерадио СССР

Валентина Талызина в спектакле «Премьера» в Театре имени Моссовета, 1982 год

Фото: Вера Петрусова / РИА Новости

Актеры Валентина Талызина и Борис Щербаков, 2000-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Помимо театра и кино актриса занималась озвучкой фильмов и мультфильмов. Она была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств
На фото: с актером Львом Дуровым, 2000-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Актриса Ирина Скобцева (на первом плане) поздравляет народную артистку РСФСР Валентину Талызину с 70-летним юбилеем, 2005 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Валентина Талызина в спектакле «Мораль пани Дульской» в постановке Павла Хомского, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Валентина Талызина и певец Дмитрий Тихонов на 13-м фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, 2015 год

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Валентина Талызина была награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Слева направо: актрисы Светлана Шершнева, Валентина Талызина и Мария Кнушевицкая на юбилейном вечере, посвященном 100-летию Театра имени Моссовета, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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