Президент Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Из закона следует, что названия жилых комплексов и поселков в рекламе будут указываться на кириллице, а информация на вывесках и указателях — на русском языке.

Проект поправок в октябре 2023 года внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», в том числе экс-глава комитета по культуре Елена Ямпольская. В закон «О защите прав потребителей» депутаты предложили добавить ст. 10.1 об информации, «предназначенной для публичного ознакомления потребителей». Речь в ней идет о вывесках, указателях и знаках — надписи на них должны быть выполнены на русском языке. При обсуждении инициативы глава думского комитета Ольга Казакова поясняла, что имеются в виду надписи «открыто», «закрыто», «распродажа» и информационные таблички. Она отмечала, что поправки при этом не запрещают перевод табличек на другой язык.

Проект приняли в первом чтении в феврале 2025 года. Ко второму чтению из документа убрали упоминание закона «О государственном языке РФ» — поправками к нему депутаты планировали обязать употреблять русский язык при любом «коммерческом использовании» (c исключением для товарных знаков). Также из документа исчезли поправки к закону о СМИ, которые предлагали обязать транслировать программы на общедоступных телеканалах только на русском языке. Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях 17 июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вывески переводят на кириллицу».

Полина Мотызлевская