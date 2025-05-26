Ленобласть может получить 68 млрд рублей за 20 лет строительства и работы ВСМ

Строительство и эксплуатация высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом за 20 лет может принести Ленинградской области доход в 68 млрд рублей. Такой прогноз в беседе с ТАСС дал заместитель председателя правительства региона по экономике Дмитрий Ялов.

Чиновник назвал превращение Москвы и Петербурга в конурбацию эффектом номер один. В такой ситуации московским бизнесменам будет проще управлять активами в Ленобласти. К тому же местным жителям будет удобнее использовать Москву в качестве транзита или для деловых поездок.

Господин Ялов также видит в запуске ВСМ предпосылку для роста туристического потока. Он напомнил, что количество туристов в регионе увеличилось после начала работы платной трассы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по словам Смольного, основные корпуса Кокоревских складов будут сохранены при строительстве терминала ВСМ.

Татьяна Титаева