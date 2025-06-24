За нарушения в сфере интернет-рекламы в РФ наложили штрафы на 13 млн рублей

За первые пять месяцев 2025 года сумма штрафов за нарушение правил размещения интернет-рекламы достигла 13,08 млн руб. Чаще всего штрафы выписывают за отсутствие идентификатора рекламы, рассказали ТАСС в Роскомнадзоре (РКН).

Ведомство вынесло 230 постановлений о привлечении к административной ответственности за несоблюдение ст. 18.1 закона «О рекламе». За аналогичный период 2024 года было вынесено 96 постановлений на 4,9 млн руб. В РКН связали рост числа постановлений с «развитием правоприменительной практики и совершенствованием инструментов контроля». В частности, только за отсутствие идентификатора рекламы Роскомнадзор вынес 187 постановлений на 11,5 млн руб.

С 1 сентября 2022 года участники рынка обязаны передавать данные о всей рекламе в российском сегменте интернета в единую систему. Для учета, хранения и обработки таких данных запущен Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). Проект бюджета на 2025–2027 годы подразумевает появление нового сбора за распространение интернет-рекламы и повышение ставок существующих отчислений для мобильных операторов.

Подробности — в материале «Ъ» «Сбор на данные цели».