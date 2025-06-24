Грузите нелегалов бочками

Администрация Дональда Трампа одержала очередную важную победу в своей непримиримой борьбе с нелегальными мигрантами. Верховный суд США разрешил возобновить их депортацию в третьи страны, не имеющие к высылаемым никакого отношения, отменив тем самым постановление суда низшей инстанции, считавшего такую практику незаконной и негуманной. Ранее судьи Верховного суда встали на сторону Белого дома и по вопросу отмены временного убежища для граждан Венесуэлы, Кубы и ряда других латиноамериканских стран, предоставленного им во времена президентства Джо Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Решение Верховного суда США, принятое в понедельник, 23 июня, не было единогласным: трое судей (что показательно, выдвинутые демократами) сочли, что большинство их коллег «поощряют беззаконие». Но шестеро остальных (которые и составили это большинство) решили, что депортация мигрантов в страны, не являющиеся их родиной, не является чем-то предосудительным и тем более противозаконным, дав зеленый свет возобновлению такой практики.

Таким образом, Верховный суд удовлетворил ходатайство администрации Дональда Трампа, добивавшегося блокировки более раннего постановления суда низшей инстанции в Бостоне.

Оно требовало от правительства предоставить мигрантам «реальную возможность» рассказать должностным лицам, с какими рисками, включая пытки и вероятную гибель, они могут столкнуться при депортации в третью страну.

Старт нынешним судебным баталиям был дан делом восьми мигрантов из Мьянмы, Кубы, Мексики, Лаоса, Вьетнама и Южного Судана — по словам администрации Дональда Трампа, «худшими из худших» преступников, совершивших «ужасные преступления» в США, включая убийство, поджог и вооруженное ограбление. В мае всех восьмерых было решено депортировать в Южный Судан — страну, которую американский же Госдепартамент официально классифицирует в качестве опасной «из-за преступности, похищений людей и вооруженного конфликта».

Но из-за вмешательства адвокатов мигрантов и окружного судьи из Бостона Брайана Мерфи (назначенца Джо Байдена) на время судебных разбирательств мигранты «зависли» в Джибути на американской военной базе.

Как позднее сетовали в генеральной прокуратуре США, сотрудникам иммиграционных служб даже пришлось «создать импровизированное место содержания под стражей для опасных преступников» в переоборудованном конференц-зале на военной базе.

Принятое Верховным судом решение стало очередной победой президента-республиканца в реализации его планов массовых депортаций, а по определению Министерства внутренней безопасности США — еще и «победой в деле безопасности и защиты американского народа». «Запускайте самолеты для депортации»,— воскликнула после вердикта судей помощник министра внутренней безопасности Триша Маклафлин.

«Приостановка Верховным судом судебного запрета, вынесенного окружным судьей левых взглядов, подтверждает полномочия президента по высылке преступных нелегальных иммигрантов из нашей страны и возвращению Америке безопасности»,— прокомментировала исход разбирательства пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон.

Ранее Дональд Трамп, который, согласно утверждению The Washington Post, задался целью выслать из Штатов в нынешнем году до 1 млн мигрантов, одержал еще одну важную победу. 20 мая Верховный суд разрешил администрации Дональда Трампа депортировать почти 350 тыс. иммигрантов из Венесуэлы, проживающих в США в рамках программы временного убежища. А несколько дней спустя в другом постановлении судьи дали добро на приостановку гуманитарной программы Джо Байдена, которая позволяла почти полумиллиону мигрантов с Кубы, Гаити, Никарагуа и той же Венесуэлы остаться в США на два года и в ускоренном режиме получать разрешение на работу при условии наличия частного спонсора.

На фоне активного нежелания ряда стран принимать назад своих граждан, высылаемых из США, в Белом доме принялись решать проблему за счет привлечения к процессу третьих стран, не имеющих к нелегалам никакого отношения, но жаждущих на этом заработать. Принять у США преступников с иностранным гражданством согласились в Сальвадоре, Панаме и Коста-Рике. По некоторым данным, аналогичные договоренности имеются с властями Руанды и Ливии. Ну, и наконец, еще одной своей задумкой администрация Трампа считает отправку незаконно находящихся на территории США иностранных граждан на военную базу Гуантанамо, причем без уведомления правительств соответствующих стран.

Наталия Портякова