Без света из-за аварии в Выборгском районе Петербурга остались около 500 домов

Около половины четвертого дня 9 июня без света остались около 500 домов в Выборгском районе Петербурга, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Россети Ленэнерго». Местные жители в чатах рассказали, что перед отключением слышали громкий хлопок.

Блэкаут затронул многоквартирные дома от 2-го Муринского проспекта до Манчестерской улицы. Некоторые жильцы застряли в лифтах. В «Россети Ленэнерго» подчеркнули, что все произошло из-за технологического нарушения оборудования. Подачу электричества восстановили в пятом часу дня.

«16:07 всех включили. Электроснабжение восстановлено»,— заявили «Ъ-СПб» в энергетической компании.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцам вечером 9 июня стоит готовиться к сильным ливням. В городе может выпасть от 15 до 25 мм осадков — это около трети месячной нормы.

Андрей Маркелов