Патрушев: в России остановился рост цен на картофель

Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что в стране остановился рост цен на картофель. Он отметил, что удорожание продукта в последнее время было связано с реакцией рынка на предыдущее снижение цен, вызванное рекордным урожаем 2023 года.

«(В тот год.— "Ъ") мы получили рекордный урожай картофеля — 8,6 млн тонн,— заявил господин Патрушев «Комсомольской правде».— Неминуемо цены на него упали».

В 2024 году, по его словам, объемы урожая были сопоставимы с показателями двухгодичной давности, после чего стоимость начала «отыгрывать» падение, так как сельхозпроизводители «не могут работать себе в убыток».

«Посевные площади под картофелем в этом году увеличены,— добавил вице-премьер.— На данный момент мы видим, что рост цен на него остановился».

В Минсельхозе ранее сообщили «Ъ», что рассчитывают на продолжение снижения цен производителями по мере поступления нового урожая. В конце мая калининградский губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что регион не может полноценно обеспечить себя овощами, включая картофель, потому он предложил запретить вывоз продукта из региона.