Калининградский губернатор запретил вывозить картошку из региона

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал ситуацию с урожаем в регионе. Он высказал мнение, что пока область не может полноценно обеспечить себя овощами, в том числе картофелем, вывозить оттуда продукт не следует. С этим предложением глава области обратился к министру сельского хозяйства региона Артему Иванову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Беспрозванных

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Беспрозванных

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Пока мы сами не обеспечиваемся, не нужно вывозить картофель»,— отметил господин Беспрозванных. Он подчеркнул, что приоритетную поддержку в отрасли следует оказывать «проектам по обеспечению региона овощами». Трансляция заседания правительства Калининградской области велась на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор добавил, что картофель импортируется в регион уже по другой цене и она значительно выше местной. Господин Беспрозванных не исключил, что тот же калининградский картофель и привозят обратно, в итоге область дважды оплачивает логистику. «Пока не обеспечились, все необходимо оставлять в регионе»,— заключил глава региона.

Ранее калининградский минсельхоз заявил, что области удалось полностью обеспечить свои потребности. Сообщалось, что в 2024 году аграрии собрали почти 150 тыс. тонн картофеля — на 12% выше, чем годом ранее, при этом из региона вывезли только 5% урожая. Так в правительстве области отреагировали на жалобы населения в связи с ростом цен на картофель до 100 руб. за 1 кг. В министерстве объяснили удорожание импортом из других стран и регионов России, а также весенним сокращением запасов при увеличении затрат на хранение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Битва за неурожай».