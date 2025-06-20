Цены попали в яблочко

С наступлением летнего сезона розничные цены большинства популярных позиций овощей и фруктов в России показывают устойчивое снижение. За неделю значения сократились на 1–12% в зависимости от продукта. Но по сравнению с аналогичным периодом 2024 года практически все позиции заметно подорожали. Это связано с увеличением издержек российских производителей и проблемами зарубежных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Популярные овощи и фрукты в России демонстрируют сезонное снижение цен. С 9 по 15 июня подешевели 10 из 17 позиций, подсчитали в исследовательской компании NTech. Наиболее заметно — категории с высокой долей импорта. Средняя стоимость нектаринов за неделю снизилась на 12%, до 282,1 руб. за килограмм. Персики и абрикосы подешевели на 8%, до 277,9 руб. и 220,1 руб. за килограмм соответственно. Для клубники снижение составило 6%, до 661,1 руб., для черешни — 5%, до 502,6 руб. за килограмм.

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Согласно подсчетам NTech, все эти фрукты дешевеют в течение трех недель. Схожий тренд прослеживается и по данным Росстата. Например, средняя стоимость бананов в рознице 16 июня составила 161,9 руб. за килограмм. Значение сокращается с конца марта. За три с половиной месяца цена снизилась на 12,2%.

В Минсельхозе “Ъ” пояснили, что стоимость плодоовощной продукции снижается по мере поступления нового урожая. В министерстве рассчитывают, что производители продолжат снижать цены в течение всего летне-осеннего периода, что будет сказываться на показателях розницы. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов обращает внимание на то, что тенденция к снижению цен на овощи и фрукты обычно сохраняется вплоть до ноября, когда завершается уборочная кампания.

Но, по данным NTech, год к году большинство позиций овощей и фруктов показали рост цен, опережающий инфляцию.

Например, капуста за год подорожала на 61%, до 61,1 руб. за килограмм. Лук вырос в цене на 43%, до 71 руб. за килограмм. Нектарины и персики подорожали на 37–39%. Единственной позицией, показавшей снижение стоимости год к году, стал редис, подешевевший на 1%, до 204,6 руб. за килограмм. Это объясняется ростом предложения: аграрии увеличили производство редиса после резкого роста цен на него в 2024 году, объясняет собеседник “Ъ”.

Но на рынке яблок картина была другой. Собеседник “Ъ” в одном из садоводческих хозяйств отмечает, что в прошлом году на рынке сформировались опасения нехватки урожая. Это привело к снижению поставок производителей. В этом году, по его словам, также было три волны возвратных заморозков, которые могут привести к снижению урожая до 15%.

Для черешни, абрикосов и персиков определяющей остается политика поставщиков из Азербайджана и Турции, замечает господин Леонов. Часть из них также столкнулась с влиянием климатических факторов. Турецкое бюро статистики (TUIK) в конце мая сообщало, что совокупный урожай плодовых культур и специй в стране в этом году составит 21,4 млн тонн, сократившись на 24,4% год к году. Для черешни потенциальное снижение, по оценкам, составило 55,7%, для персиков — 32%, для лимонов — 21%, для фисташек — 55%. Это связано с апрельскими заморозками, существенно повредившими плодовые деревья в горных районах Турции. Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов считает, что текущее укрепление рубля слабо влияет на розничные цены на плодоовощную продукцию. Динамика трансформируется в цены только спустя продолжительное время, замечает он.

Оксана Лут, министр сельского хозяйства, 14 мая: «Жители Сочи вообще ко мне обратились и сказали: как это круто, что мы будем опять выращивать бананы».

По данным Минсельхоза, в 2024 году самообеспеченность фруктами и ягодами в России составила 42,8%. Это ниже порога продовольственной безопасности — 60%. Для овощей и бахчевых — значение 88,8% при пороге 90%, для картофеля эти цифры 91,6% и 95% соответственно. В министерстве пояснили, что с этого года для роста производства плодово-ягодной продукции предусмотрено 29-процентное увеличение финансирования на закладку и уход за новыми насаждениями, до 7,5 млрд руб. В 2025–2027 годах это позволит заложить 27,2 тыс. га новых садов.

Несмотря на резкий рост цен, потребление плодоовощной продукции в России растет. Согласно «Чек индексу» компании «Платформа ОФД», в январе—апреле количество покупок овощей выросло на 3% год к году, фруктов и ягод — на 21%. Сезонное снижение цен, по словам господина Леонова, традиционно делает продукцию более доступной для широких слоев населения, автоматически увеличивая спрос.

Александра Мерцалова