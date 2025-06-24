CNN: Иран не получал мирных предложений от Израиля и США

Иран не получал предложений о прекращении огня и не видит для этого оснований. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По словам собеседника телеканала, Иран будет продолжать борьбу до тех пор, пока не достигнет прочного мира. Он добавил, что будет рассматривать заявления Израиля и США как «обман», призванный оправдать покушения на интересы Ирана.

«В этот самый момент враг совершает агрессию против Ирана, и Иран находится на грани усиления своих ответных ударов, не прислушиваясь ко лжи своих врагов»,— сказал чиновник.

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о прекращении огня. По его словам, оно должно вступить в силу через шесть часов, а через 24 часа можно будет объявить об «официальном окончании войны».