Трамп: Иран и Израиль согласовали полное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Иран и Израиль согласовали прекращение огня. По его словам, через шесть часов военные действия будут остановлены на 12 часов, а после «война будет считаться завершенной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

«На 24-м часу (перемирия.— "Ъ") мир будет приветствовать официальное окончание 12-дневной войны»,— написал президент США.

«Я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило стойкости, мужества и ума положить конец тому, что следует назвать 12-дневной войной»,— добавил Дональд Трамп, отметив, что конфликт мог затянуться на годы и «разрушить весь Ближний Восток».

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. В результате ударов были убиты высокопоставленные генералы и ученые-атомщики, демонтированы системы ПВО, а также нанесены удары по объектам, связанным с атомной промышленностью. В ответ Иран наносил по Израилю массовые удары баллистическими ракетами.

В воскресенье к боевым действиям присоединились вооруженные силы США, ударив по трем иранским ядерным объектам с помощью противобункерных бомб. В ответ Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд к юго-востоку от катарской столицы Дохи. По словам источника CNN, ракеты были перехвачены ПВО Катара.