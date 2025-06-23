CNN: Трамп не планирует отвечать на удары Ирана по базам США
Администрация президента США Дональда Трампа ожидала ответных атак Ирана после ударов американских ВВС по иранским ядерным объектам. Господин Трамп не хочет дальнейшего вмешательства США в конфликт с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
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«Мы знали, что они примут ответные меры. У них был аналогичный ответ после Сулеймани»,— сказал чиновник. В 2020 году в результате авиаудара США погиб иранский командующий Касем Сулеймани.
По словам источника CNN, ракеты, выпущенные иранцами по американской базе, не достигли намеченных целей; они были перехвачены ПВО Катара.
По данным CNN, Дональд Трамп готов усилить военное вмешательство в случае необходимости. На его позицию, в частности, может повлиять встреча по вопросам нацбезопасности.
Ранее армия Ирана объявила о начале операции «Хорошая весть о победе» против США на Ближнем Востоке и нанесла ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд к юго-востоку от катарской столицы Дохи.
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