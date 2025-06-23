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Коммерсантъ FM
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По делу о теракте в «Крокусе» в розыске находятся два уроженца Ингушетии

В розыске по делу о теракте в «Крокус Cити Холле», по данным «Ъ», находятся Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев из Ингушетии. Собеседник «Ъ», близкий к следствию, сообщил, что речь не идет об организаторах или непосредственных исполнителях теракта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Днем 23 июня Следственный комитет России объявил о завершении расследования уголовного дела и передаче материалов на утверждение в Генпрокуратуру. В сообщении СКР говорилось, что «в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается».

Всего по делу проходят 25 человек. Уголовные материалы были направлены в Генпрокуратуру в отношении 19 человек. После утверждения в надзорном ведомстве — как пишет «Ъ», на это может уйти 10 дней — их передадут на рассмотрение во Второй Западный окружной военный суд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Теракт изучен для надзора».

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