По делу о теракте в «Крокусе» в розыске находятся два уроженца Ингушетии

В розыске по делу о теракте в «Крокус Cити Холле», по данным «Ъ», находятся Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев из Ингушетии. Собеседник «Ъ», близкий к следствию, сообщил, что речь не идет об организаторах или непосредственных исполнителях теракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Днем 23 июня Следственный комитет России объявил о завершении расследования уголовного дела и передаче материалов на утверждение в Генпрокуратуру. В сообщении СКР говорилось, что «в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается».

Всего по делу проходят 25 человек. Уголовные материалы были направлены в Генпрокуратуру в отношении 19 человек. После утверждения в надзорном ведомстве — как пишет «Ъ», на это может уйти 10 дней — их передадут на рассмотрение во Второй Западный окружной военный суд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Теракт изучен для надзора».