У облигаций исказилась доходность

Новый механизм определения доходности по различным видам облигаций, внедренный в практику Московской биржи (MOEX: MOEX), привел к сильному искажению этого показателя для долговых бумаг с офертой. Участники рынка отмечают, что главным образом это представляет угрозу для розничных инвесторов, вынужденных ориентироваться на индикаторы доходности с сайта биржи и в приложении брокера. И хотя число клиентов, жалующихся на искажение данных, пока невелико, с 24 июня биржа намерена скорректировать раскрытие информации по расчету доходностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Изменение с 23 июня методики расчета доходности облигаций, ранее объявленное Московской биржей, привело к значительным изменениям этого показателя у облигационных выпусков с офертами. В частности, согласно данным биржи, расчетные доходности ряда выпусков облигаций КамАЗа снизились на 41–67 процентных пунктов (п. п.), Россельхозбанка — на 19–19,5 п. п. При этом цены облигаций почти не изменились. По оценке главного аналитика долгового рынка БК «Регион» Александра Ермака, в настоящее время на Московской бирже обращается свыше 2,4 тыс. выпусков корпоративных облигаций общим объемом 24,9 трлн руб. При этом оферта предусмотрена по 417 выпускам.

По данным Московской биржи, с 23 июня эффективная доходность для долговых бумаг с офертой будет рассчитываться к дате погашения. Для облигаций в последнем купонном периоде до даты погашения расчет доходности будет переключаться на формулу простой доходности. Для неизвестных купонов используется значение последнего известного купона. Для неизвестных значений амортизаций будут использоваться значения, рассчитанные пропорционально между указанными оставшимися датами амортизаций.

Новая методика подсчета крайне усложняет задачу определения реальной доходности в первую очередь для розничных инвесторов, отмечают участники рынка. Как считают в Ассоциации владельцев облигаций (АВО), от этого могут пострадать «новички рынка, которые ориентируются на базовые показатели от биржи». «Доходность к погашению не отражает реальную ситуацию по ряду бумаг с фиксированными купонами и офертами. Инвесторы рискуют принять ошибочное решение на основе данных Московской биржи, понести убытки или ухудшить характеристики своих портфелей»,— считает руководитель направления «Финансовая грамотность» АВО Константин Новик.

Участники рынка негативно оценивают последствия нового механизма расчета по облигациям с офертой. «Ожидаем больше технических ошибок, так как теперь нужно очень многие данные рассчитывать вручную, если не будут внесены правки, которые помогут в текущей ситуации»,— сообщает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев. По его словам, решение ввести такой механизм «мало обсуждалось с участниками рынка, поэтому они недовольны изменениями». В АВО отметили, что к ним поступают обращения от инвесторов с требованием остановить торги и не вгонять их в убытки.

При этом инвесторам надо быть внимательными при работе с долговыми бумагами, указывают эксперты. Аналитик долгового рынка ИК «Ренессанс Капитал» Владимир Василенко предупреждает, что начинающему инвестору «не стоит принимать решение лишь на основе индикативной доходности с сайта биржи или из приложения брокера, а стоит детально изучать документацию и параметры инструмента». При этом брокерские компании подтвердили, что подавляющее число их клиентов вынуждены ориентироваться на биржевые данные при вычислении доходности.

Впрочем, для участников рынка, которые могут вычислить этот показатель самостоятельно, а именно для управляющих и страховых компаний, НПФ и банков, последствия будут «не столь критичными», заявил “Ъ” управляющий менеджер крупного облигационного фонда. Кроме того, брокеры отчасти поддержали инициативу биржи, так как изменения коснулись пересмотра расчета доходности бессрочных облигаций и облигаций с плавающим купоном. «По облигациям с плавающей ставкой биржевые данные о заявках на покупку и продажу («стакан») вообще доходность не отображали. Это доставляло много дискомфорта инвесторам»,— отметил источник “Ъ” на долговом рынке.

На Московской бирже отметили, что продолжают рассчитывать доходность к оферте и публиковать ее на сайте, однако эту информацию «не все вендоры предоставляют конечным пользователям». Тем не менее с 24 июня биржа планирует изменить действующие правила. «Для того чтобы пользователи в существующих интерфейсах имели возможность в одном поле видеть "правильную" доходность, то есть к погашению или к оферте в зависимости от бумаги, биржа планирует заменять доходность к погашению, рассчитанную по новой методике, на доходность к оферте в случае ее наличия»,— пояснили там.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев