Акции попали между двух рынков

Акции иностранных компаний, сделки с которыми проходят в секции внебиржевых торгов на Московской бирже, пока не находят значительного числа инвесторов. Эти внебиржевые торги запускались, в частности, для того, чтобы идущие на госслужбу могли продать иностранные активы, владение которыми запрещено. Однако объем торгов за май составил всего 562 млн руб. Препятствием для оживления рынка является значительный дисконт по сравнению с ценами на американских биржах. Продавцы не хотят отдавать акции за бесценок, а у покупателей из-за разницы в котировках в РФ и США возникает огромный налог на материальную выгоду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, объем сделок с иностранными акциями, проходящих в секции внебиржевого рынка Мосбиржи, в мае 2025 года составил всего 562 млн руб. Сами торги начались 28 апреля, и с этого времени объем торгов не достиг и 750 млн руб. Причем в первые дни показатель приближался к 40 млн руб. в день, а 30 апреля даже превысил 83 млн руб. Однако в конце мая активность заметно снизилась и объемы опустились ниже 30 млн руб. При этом на Московской бирже заявили, что «список инструментов может быть расширен в соответствии с клиентским спросом».

В настоящее время для операций доступны акции 127 американских эмитентов. Наиболее популярными остаются ценные бумаги NVidia, MicroStrategy, Netflix, Tesla, Microsoft, Apple, на которые пришлось более половины объема торгов. Покупать и продавать акции имеют право только квалифицированные инвесторы, неквалифицированные инвесторы имеют право только продавать их.

Как сообщил “Ъ” источник на финансовом рынке, внебиржевые торги были открыты в том числе, чтобы поступающие на госслужбу инвесторы имели возможность избавиться от принадлежащих им иностранных активов.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов пояснил, что «лицам, замещающим госдолжности, запрещено владение и пользование иностранными финансовыми инструментами». И хотя российское законодательство «не устанавливает форму "избавления" от иностранных акций», внебиржевые торги дают потенциальным госслужащим возможность это сделать», считает он. В крупной брокерской компании также подтвердили “Ъ”, что некоторые клиенты сталкивались с необходимостью избавиться от иностранных бумаг для поступления на госслужбу.

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Тем не менее слабый интерес к внебиржевым сделкам подтверждают и участники рынка. «Это очень нишевый и специфический сегмент рынка»,— отметил управляющий директор по работе с клиентами «Ренессанс Капитала» Андрей Смирнов. По его словам, активности инвесторов мешают неопределенность будущего бумаг и невозможность их покупки неквалифицированными инвесторами. Неквалифицированных инвесторов отталкивает большой дисконт, отмечает руководитель управления брокерских продуктов Альфа-банка Иван Власенко.

В настоящее время акции американских компаний торгуются на 50–75% дешевле, чем за рубежом.

Однако несмотря на привлекательную цену, для покупателей возникает материальная выгода, с которой необходимо уплатить налог. Как поясняет партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня, субъектами данного налога в том числе являются покупатели ценных бумаг с дисконтом, приобретаемых во внебиржевом порядке (ст. 212 НК РФ). При этом налоговая база определяется «как разница между минимальной рыночной стоимостью ценной бумаги, зафиксированной на бирже в день приобретения, и стоимостью этой же ценной бумаги, приобретенной инвестором во внебиржевом порядке».

По словам источника “Ъ” еще в одной брокерской компании, рыночная стоимость таких бумаг определяется по данным торгов иностранных бирж, а перевод долларов в рубли осуществляется по официальному курсу ЦБ.

В результате для квалифицированных инвесторов отталкивающим фактором является «огромный налог на материальную выгоду, который часто был равен сумме самой сделки», отмечает господин Власенко.

Вместе с тем рассматривает возможность запуска аналогичных услуг и СПБ Биржа, тем более что до начала 2022 года ежемесячные объемы торгов там достигали $40 млрд. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе торговой площадки, вопрос о возможности начала торгов заблокированными иностранными бумагами уже обсуждался комитетом по развитию рынков в конце мая. Следующее заседание комитета по этому вопросу может состояться в первой декаде июня, отметили там.

Участники рынка позитивно оценивают возможный запуск торгов на петербургской площадке. «Если будет принято решение о запуске, мы готовы оперативно подключить наших клиентов — инфраструктурно все решения уже подготовлены»,— заявил начальник управления торговых операций «ВТБ Мои инвестиции» Сергей Селютин. По оценке Ивана Власенко, объемы торгов на СПБ Бирже могут превзойти аналогичные показатели на Московской бирже. «Объем заблокированных активов и количество клиентов с ними в нашей базе многократно больше, чем на московской площадке»,— отметил он. Впрочем, «глобально больших оборотов» бумагами американских компаний и здесь эксперт не ожидает.

Андрей Ковалёв, Юлия Пославская