Суд не разрешил «Аксельфарму» выводить на рынок дженерик препарата от рака крови

Российская компания «Аксельфарм» не смогла отстоять в суде свое право на выпуск дженерика препарата на основе бозутиниба, применяемого при лечении миелолейкоза. Патентом на оригинальный препарат «Бозулиф» с этим действующим веществом владеет дочерняя компания американской Phizer — Wyeth Holdings.

Как напомнила Федеральная антимонопольная служба, в ноябре 2024 года ведомство признало, что «Аксельфарм», выведя на рынок свой «Бозутиниб», нарушил закон о защите конкуренции. Компании было выдано предписание о перечислении в бюджет 40,5 млн руб. Компания обжаловала решение и предписание службы, однако Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС.

В «Аксельфарме» «Ъ» сообщили, что компания считает данное решение незаконным и будет обжаловать его в установленном законодательством РФ порядке. Pfizer же «приветствует решение арбитражного суда и признательна ФАС за принятие мер для обеспечения здоровой конкурентной среды в фармацевтической отрасли».

Бозутиниб предназначен для лечения одного из редких видов рака крови — хронического миелолейкоза. Как следует из госреестра лекарственных средств, помимо «Пфайзер Инк» и «Аксельфарма», свои препараты на его основе зарегистрировали российские ООО «Джиэфси», ООО ИИХР («ХимРар») и «Промомед Рус».

Патент, блокировавший выход дженериков бозутиниба в РФ, действовал до сентября 2024 года. «Аксельфарм» сообщил о регистрации своего дженерика в мае 2023 года. В январе 2024 года российская компания потребовала принудительную лицензию на этот препарат.

«Бозутиниб» — не единственный препарат «Аксельфарма», вызвавший претензии у ФАС. Ранее компания судилась с антимонопольным органом по вопросам правомерности вывода на рынок «Акситиниба» — дженерика «Инлиты» от Pfizer, применяемого при раке почки (см. «Ъ» от 12 марта) и «Осимертиниба» — аналога «Тагриссо» от AstraZeneca, который используется в терапии рака легкого (см. «Ъ» от 3 июня). В обоих случаях суд согласился с доводами компании и отменил решения и предписания ФАС.

Виктория Колганова