Каллас: ЕС намерен одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели

Евросоюз рассчитывает прийти к компромиссу с Венгрией и Словакией по принятию нового пакета антироссийских санкций до конца недели. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД Европейского союза.

«Давайте посмотрим, на какие компромиссы нам придется пойти, чтобы убедить всех»,— сказала госпожа Каллас, комментируя блокировку 18-го пакета санкций со стороны Венгрии. Она сказала, что в действиях страны «нет ничего нового».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна отказалась принимать очередной пакет санкций на встрече глав МИДов в Брюсселе. Также против инициативы ЕС выступила Словакия. Господин Сийярто заявил на брифинге журналистам, что в случае введения санкций, государствам Евросоюза будет запрещено покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть.

Согласно заявлениям Еврокомиссии, в 18-й пакет санкций предполагается включить снижение потолка цен на российскую нефть: с $60 до $45 за баррель. А также введение санкций против еще 77 судов российского танкерного флота.

20 мая 2025 года Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. В санкционный список попали 189 судов, которые Европа считает частью «теневого» танкерного флота РФ.

Степан Мельчаков