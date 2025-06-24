Май стабилизировал потребление

Потребительские расходы населения с учетом инфляции и сезонности в мае к апрелю почти не изменились (плюс 0,1%) после снижения в марте, фиксирует «Сбериндекс». Напомним, эти оперативные данные выступают довольно точным опережающим индикатором частного спроса в РФ (в апреле цифры Росстата об объеме потребления домохозяйств разошлись с оценкой «Сбериндекса» лишь на 0,2%).

По этим данным, в мае с учетом сезонности и инфляции траты на продовольствие снизились на 0,7% (за март—май — на 0,4%), на услуги и общепит заметно выросли — на 0,3% и 0,6% (март—май — на 0,6 и 3,3%), а на непродовольственные товары — увеличились на 0,4% после 0% за три весенних месяца в целом. Ситуация с «непродами» стала главной причиной стабилизации потребления в мае, весной же в целом наблюдался самый слабый рост потребительских расходов с 2023 года (см. график).

В годовом сравнении, то есть с маем 2024 года, потребительские расходы в реальном выражении выросли на 1,6%. Траты на услуги, непродовольственные товары и общепит в мае выросли в таком измерении на 0,3%, 0,4% и 0,6% соответственно, а на продовольствие — снизились на 0,4%. Весной 2025-го по сравнению с весной 2023 года потребление тянули вверх траты на путешествия, общепит и здоровье — рост на 5%, 11% и 10% с учетом инфляции. Ощутимо снизились траты в магазинах одежды и обуви — в среднем на 12% в реальном выражении.

Анализируя тенденции потребительского сектора, аналитики расходятся в оценках происходящего. В Райффайзенбанке отмечают, что, хотя активность потребителей остается сдержанной уже почти год, явной просадки пока не видно. «Мы полагаем, что из-за высокой инерционности расходы пока просто еще не отреагировали на весь набор опережающих индикаторов, таких как негативная динамика потребкредитования и слабая динамика оплаты труда»,— заключают в банке.

Эксперты Альфа-банка говорят, что за май их «беспокойство по поводу неожиданно быстрого охлаждения конечного спроса усилилось». Они выделяют ослабление спроса в непродовольственной рознице — точнее, на авторынке, где в январе—апреле 2025 года продажи новых легковых автомобилей сократились на 26% год к году и восстановления спроса пока не наблюдается. «Слабая динамика потребления обусловлена в основном сжатием розничного кредитования»,— считают они. Объем выдачи займов сократился на 0,6% за январь—апрель. «До конца июня потребители не будут спешить с крупными покупками, а продолжат анализировать ситуацию и оценивать имеющиеся возможности»,— полагают аналитики.

Артем Чугунов