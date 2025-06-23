Песков: Путин и Аракчи обменялись мнениями по конфликту Ирана и Израиля

Переговоры президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи вряд ли могли быть результативными при продолжающихся боевых действиях исламской республики с Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В горячий момент важно было обменяться мнениями, важно было получить информацию и передать друг другу соответствующие посылы»,— сказал пресс-секретарь «Известиям».

Переговоры между господами Путиным и Аракчи состоялись сегодня в Кремле. Сообщалось, что они детально обсудили события на Ближнем Востоке. Аббас Аракчи говорил, что положительно оценивает позицию России по конфликту.

Подробнее о встрече — в материале «Владимир Путин принял жертву агрессии близко к сердцу».

Екатерина Отрашкевич