«Говорить о смерти НАТО преждевременно»

В Гааге 24 июня открывается очередной саммит НАТО. Дональд Трамп обещает присутствовать, несмотря на слухи о якобы нежелании президента США встречаться с коллегами. Партнеры намерены утвердить повышение оборонных расходов на уровне 5% ВВП. Генсек альянса Марк Рютте обещал, что блок продолжит поддерживать Украину. Однако на сегодня участие в мероприятии Владимира Зеленского находится под вопросом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп хочет построить принципиально новый военный блок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Многие зарубежные средства массовой информации не то чтобы хоронят НАТО, но предрекают альянсу нелегкие времена. Особенно после неоднозначного, если не сказать провального, саммита G7, который, как известно, Дональд Трамп покинул досрочно. Вроде бы по уважительно причине: в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Однако в итоге так получилось, что президент США избежал запланированной дискуссии совместно с Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте.

Чуть ли не официально уже считается, что Трамп разочарован, а можно даже сказать грубо — партнеры его просто-напросто раздражают. Много писали, что коллега Эмманюэль Макрон вызывает у 47-го президента США откровенную антипатию. Надоели нотации, морализаторство и, наверное, самое главное — то, что ему предлагают или скорее навязывают свою повестку, где Украина, по сути, является основной темой. В результате обсуждать решили исключительно повышение оборонных расходов, чего Трамп добивался от партнеров еще во время первой своей каденции. Впрочем, главный участник обещает все-таки почтить мероприятие в Гааге своим присутствием.

Как неоднократно говорилось ранее, НАТО, как и многие подобные структуры, нуждается в реформировании. И это очень мягко сказано. На сегодня Североатлантический альянс превратился в бюрократическую структуру, которая все время что-то обсуждает, но мало что делает. Трамп во много справедливо упрекает партнеров в том, что они, не желая самостоятельно вооружаться, пытаются спрятаться за широкой американской спиной, избегая при этом масштабных финансовых затрат. Что касается Украины, все остается исключительно на уровне красивых слов. Никто никуда Киев принимать не собирается, потому что не дай бог придется воевать. А это самый страшный для них сценарий.

И все же говорить о безвременной кончине военного блока явно преждевременно. С высокой долей вероятности Трамп хочет выстроить новое, свое НАТО, как он это видит. И что же это будет такое? По логике вещей на смену разговорам должны прийти реальные дела, то есть реальная боевая мощь. Израиль сегодня воюет сам, Америка рядом: помогает, поставляет оружие, оказывает политическую поддержку. Но каждый отвечает сам за себя. В этой связи возникает интересный вопрос: что для России выгодней — бесконечные разговоры и дискуссии или реальный военный монстр, вооруженный до зубов, которого прикрывает большой американский партнер? По традиции от ответа воздержимся.

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Дмитрий Дризе