ЛУКОЙЛ добыл подрядчика

«Спецпромсервис», 49,5% которого контролирует ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), стал владельцем подрядчика нефтяной компании, его соучредителем в свою очередь был бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Искендер Халилов. Сделка позволит улучшить надзор за работами и минимизировать издержки в ключевых регионах. Аналитики при этом не считают, что ЛУКОЙЛ возвращается к модели полного вертикального контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ООО «Спецпромсервис», 49,5% которого контролирует ЛУКОЙЛ, 19 июня стало собственником «Мастернефть-Сервиса» (МНС), следует из ЕГРЮЛ. Прежде МНС владел Владимир Куклин. Он также возглавляет инвестиционную компанию ДМФ, в которой 66% принадлежит Искендеру Халилову, бывшему вице-президенту ЛУКОЙЛа и «Славнефти». Господин Халилов в июне 2020 года был соучредителем МНС с долей 50%, а затем вышел из капитала, следует из СПАРК. В «Спецпромсервисе», ЛУКОЙЛе и МНС “Ъ” не ответили.

МНС, следует из картотеки арбитражных дел, выполнял работы по ремонту и освоению скважин после бурения для «ЛУКОЙЛ-Перми». После объединения с «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2023 году, сказано на сайте группы, «ЛУКОЙЛ-Пермь» владеет лицензиями на изучение, разведку и добычу на месторождениях в Пермском крае, Удмуртии, Башкирии и Коми с извлекаемыми запасами более 1 млрд тонн нефти.

В 2024 году выручка МНС снизилась на 6,7%, до 8,39 млрд руб. Из этой суммы 97,4% обеспечило проведение текущего и капитального ремонта скважин, остальное — работы по повышению нефтеотдачи пластов, сказано в отчетности. Чистая прибыль компании за прошлый год сократилась более чем в 35 раз, до 25,34 млн руб. Подразделения МНС находятся в Усинске, Когалыме и Лангепасе.

МНС может быть связан с другим подрядчиком ЛУКОЙЛа — НК «Мастер-нефть», признанной банкротом в 2021 году. Владимир Куклин, согласно СПАРК, был совладельцем НК «Мастер-нефть». А конкурсный управляющий НК «Мастер-нефть» обращался в суды с заявлениями о привлечении МНС и Искендера Халилова к субсидиарной ответственности. По версии конкурсного управляющего, приведенной в определении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от августа 2024 года, МНС эксплуатировал имущество должника и получил контракты, ранее выполняемые НК «Мастер-нефть». Но суды, сказано в определении, сочли недоказанным, что МНС, с которым структуры ЛУКОЙЛа заключили контракты после их расторжения с должником, получил выгоду от спорных сделок.

ЛУКОЙЛ в последнее время, судя по всему, активно развивает собственный нефтесервис. Так, «Спецпромсервис» за прошлый год получил почти 30 млрд руб. инвестиций от учредителя и отчитался о росте выручки более чем в 600 раз, до 20,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 мая). А в конце 2024 года, по данным ЕГРЮЛ, ЛУКОЙЛ стал собственном 25% «Аргос-Строя», входящего в нефтесервисную компанию «Аргос». Последняя изначально управляла сервисными предприятиями, выделенными из «ЛУКОЙЛ-Бурения».

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин оценил потенциальную стоимость МНС в 1–1,5 млрд руб. исходя из отраслевых мультипликаторов и ориентира EBITDA в 300–400 млн руб. Но, отмечает он, для сервисного бизнеса, особенно привязанного к одному крупному заказчику, существенную долю стоимости может составлять наличие техники, лицензий, инфраструктуры и кадрового резерва. Актив, считает аналитик, поможет закрепить контроль над подрядной цепочкой, минимизировать издержки на ключевых участках, а также зафиксировать в структуре группы специалистов и оборудование, адаптированное к местным условиям. При этом, по мнению господина Касаткина, сделка не выглядит как возврат к модели полного вертикального контроля, характерной, например, для «Сургутнефтегаза».

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин отмечает, что для некоторых мировых нефтяных компаний собственные нефтесервисы играют второстепенную роль, поскольку не дают конкурентного преимущества. По словам Дмитрия Касаткина, поддержание сервиса требует постоянных инвестиций — это бизнес с низкой маржинальностью, и его экономическая эффективность напрямую зависит от загрузки.

Анатолий Костырев