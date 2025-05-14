ЛУКОЙЛ забурился

Новая нефтесервисная компания «Спецпромсервис», в которой 49,5% контролирует ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), увеличила масштаб деятельности. За прошлый год эта структура получила почти 30 млрд руб. инвестиций и отчиталась о выручке в 20 млрд руб., что сопоставимо с крупными игроками. Внутренний сервис позволяет лучше управлять производством и быстрее начинать работы, указывают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Нефтесервисная компания «Спецпромсервис», 49,5% которой контролирует ЛУКОЙЛ, увеличила выручку в 2024 году более чем в 600 раз, до 20,4 млрд руб., следует из ее отчетности. Речь идет о выручке по договорам на оказание услуг по бурению, строительству и ремонту скважин, предоставлению услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек, говорится в документе. За прошлый год, сказано в отчетности, компания получила от учредителя 29,9 млрд руб., наибольшую часть «Спецпромсервис» потратил на оборудование и транспортные средства. Подразделения «Спецпромсервиса» находятся на месторождениях Кустовское, Пякяхинское, Лас-Еганское, Северо-Губкинское, Сандибинское и Средне-Назымское, говорится в документе. В ЛУКОЙЛе и «Спецпромсервисе» “Ъ” не ответили.

«Спецпромсервис» создан в Когалыме в октябре 2023 года. ЛУКОЙЛ владеет 49,5% через ООО «К. Н. Холдинг», остальная доля у ЗПИФ «Триумфатор» под управлением УК «Лерта капитал», следует из ЕГРЮЛ. Сейчас «Спецпромсервис» на странице во «ВКонтакте» называет себя «специализированным предприятием по бурению, освоению скважин ООО "ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь"». На последнее приходится около 40% всей добычи нефти ЛУКОЙЛа в РФ (более 30 млн тонн в год).

Выручка «Спецпромсервиса» за прошлый год сравнима с показателями крупных участников рынка: «Петро Велт Технолоджис», «Акрос» и «Самотлорнефтепромхим». Для сравнения: у входящих в «большую четверку» нефтесервиса РФ местных структур американских Weatherford и SLB выручка в 2024 году была 25,7 млрд руб. и 26,8 млрд руб. соответственно (см. “Ъ” от 11 апреля). Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что резкий рост выручки «Спецпромсервиса» в первый год работы может объясняться трансфером контрактов внутри группы.

По словам господина Касаткина, собственные и связанные нефтесервисные компании в том числе есть у «Роснефти» («РН-Бурение»), «Газпром нефти» («Газпром-бурение») и «Татнефти» («Таграс Холдинг»). У «Сургутнефтегаза», продолжает он, 100% нужд покрывается за счет закрытого нефтесервиса, который не работает на рынке.

Старший менеджер департамента управленческого консультирования ДРТ Виталий Михальчук к преимуществам собственного нефтесервиса относит контроль над производственными активами и критически важными компетенциями, а также возможность быстрее запускать работы. Отпадает необходимость проводить тендеры и выбирать подрядчиков, отмечает он.

По словам господина Михальчука, тренд на развитие собственного нефтесервиса крупными компаниями в РФ сформировался после кризиса на рынке нефти 2015 года и усилился после 2020 и 2022 годов. Тенденция, продолжает эксперт, связана со снижением инвестиционной способности независимых игроков из-за высокой ставки и конкуренции, с санкциями, уходом иностранных подрядчиков, появлением на рынке доступных для покупки активов. По оценке ДРТ, к 2030 году доля собственного нефтесервиса крупных нефтяных компаний вырастет до 55% против 41% в 2023 году. В результате, считает Виталий Михальчук, на рынке усилится ценовая конкуренция, что ухудшит финансовое положение независимых подрядчиков, ускорив процессы консолидации.

Дмитрий Касаткин, напротив, полагает, что доля внутреннего сервиса крупных нефтяных компаний в ближайшие годы будет снижаться в связи с необходимостью оптимизации CAPEX и OPEX, а также разделения рисков в условиях санкций. Крупные компании, по его прогнозам, будут все чаще опираться на пул надежных внешних подрядчиков, адаптированных к новым условиям. Переформатирование собственного нефтесервиса ЛУКОЙЛом, добавляет господин Касаткин, вероятно, продиктовано стратегическими интересами акционеров и вряд ли станет массовым трендом.

Ольга Семеновых