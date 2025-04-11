Бур сбавил обороты

Три крупнейшие в России нефтесервисные компании снизили темпы прироста своих основных финансовых показателей. В 2024 году совокупная чистая прибыль «Шлюмберже» «Бурсервиса» и «Везерфорд» увеличилась на 0,81%, а выручка — на 10,54%. В 2023 году прирост был значительно выше: на 31,74% и60,26%, соответственно. Аналитики объясняют замедление показателей ростом издержек и осторожной стратегией компаний в условиях санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Совокупная выручка «Бурсервиса» (бывшее подразделение американской Halliburton), технологической компании «Шлюмберже» (структура американской SLB) и «Везерфорд» (входит в американскую Weatherford) в 2024 году выросла на 10,54%, до 100,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 0,81%, до 25,2 млрд руб. Это следует из отчетности компаний по РСБУ. В 2023 году выручка компаний росла на 31,74%, чистая прибыль — на 60,26%.

«Бурсервис», «Шлюмберже» и «Везерфорд» входят в четвертку крупнейших нефтесервисных компаний РФ. Четвертый игрок — «Технологии ОФС» (бывшее подразделение американской Baker Hughes) на 10 апреля не раскрыл финансовые результаты за прошлый год. В «Бурсервисе», «Шлюмберже», «Везерфорд» и «Технологиях ОФС» не ответили “Ъ”.

Лидером по росту выручки и чистой прибыли в прошлом году стал «Бурсервис». Показатели компании выросли на 21,1% и 17%, до 47,9 млрд руб. и 14,1 млрд руб. соответственно. «Везерфорд» увеличил выручку на 7,1%, до 25,7 млрд руб., чистую прибыль — на 5,8%, до 6,8 млрд руб. У «Шлюмберже» выручка снизилась на 1,7%, до 26,8 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 33,8%, до 4,3 млрд руб.

По оценкам источника “Ъ”, по итогам прошлого года выручка «Технологий ОФС» могла вырасти примерно на 23%, до 52 млрд руб. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что компания в большей степени полагается на органическое развитие производственных мощностей и наращивание доли в высокомаржинальных сегментах за счет интеграции.

SLB, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford начали сокращать присутствие в РФ весной 2022 года после начала военных действий на Украине. Российский бизнес Halliburton и Baker Hughes был продан местному менеджменту. Структуры SLB и Weatherford владельцев не меняли.

Дмитрий Касаткин оценивает общую долю большой четверки на российском рынке по итогам 2024 года в 8%. На 2022 год, по оценкам Vygon Consulting, около 8% российского рынка занимала только SLB, по 2% было у структур Halliburton и Baker Hughes. В 2025 году Kasatkin Consulting прогнозирует сохранение доли этих компаний на рынке. Но, считает господин Касаткин, операционные показатели останутся на уровне прошлого года из-за инфляции и роста издержек. Руководитель исследовательского центра ДРТ (ранее Deloitte в РФ) Виталий Михальчук оценивает долю большой четверки в РФ в 2024 году выше — в 15%. По его словам, показатель практически не изменился за последние восемь лет.

По словам Дмитрия Касаткина, из отчетности следует, что прибыль «Бурсервиса» выросла за счет процентов по вкладам — наличия свободных денежных средств и высокой ставки. Он отмечает, что на увеличение прибыли также повлияла оптимизация управленческих расходов, которые значительно сократились в прошлом году. «Бурсервис», добавляет господин Касаткин, продолжает стратегию активного увеличения присутствия на рынке за счет M&A-сделок, а также относительно низкого ценового предложения, то есть ресурсы компании позволяют забирать отдельные контракты ниже себестоимости. Так, «Бурсервис» в этом году приобрел компанию «Нафта Дриллинг Компани» с производственными базами в Ханты-Мансийском автономном округе, которая специализируется на геологоразведочном и эксплуатационном бурении (см. “Ъ” от 16 декабря 2024 года).

Виталий Михальчук поясняет, что исторически компании большой четверки занимали сильную позицию в нишах нефтесервисного рынка, зависимых от иностранных компетенций и технологий. В более емких сегментах за счет экономии на масштабе доминировали внутренние сервисы ключевых нефтяных компаний или крупные местные независимые игроки, говорит он. Но, по мнению аналитика, в перспективе позиции большой четверки на рынке РФ под угрозой. «Хотя после 2022 года большую часть компетенций, активов и технологий в нефтесервисной отрасли удалось сохранить в РФ, доступ к новому оборудованию и технологиям ограничен. По мере износа оборудования будет размываться их конкурентное преимущество»,— поясняет он. В целом, отмечает господин Касаткин, компании с иностранным участием делают все для сохранения присутствия на рынке РФ и ожидают геополитического «потепления» без активного развития.

Ольга Семеновых