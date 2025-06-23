Умер джазмен и трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

В Москве в возрасте 79 лет умер джазмен, композитор и трубач петербургской группы «АукцЫон» Юрий Парфенов. Информацию о смерти музыканта «Ъ-СПб» подтвердил директор группы Сергей Васильев. Место и дата похорон уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-группа «АукцЫон» во время концерта, посвященного 30-летнему юбилею коллектива. Юрий Парфенов (крайний слева).

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Рок-группа «АукцЫон» во время концерта, посвященного 30-летнему юбилею коллектива. Юрий Парфенов (крайний слева).

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Парфенов родился 19 января 1946 года в селе Булгаково (Башкирия). В 1972 году окончил Ташкентскую консерваторию по классу трубы. С 1973 по 1979 годы был солистом Узбекского государственного оркестра радио и телевидения. С 1979 по 1984 годы играл в джаз-ансамбле «Бумеранг». В 1984 году вошел в состав оркестра Олега Лундстрема, с которым выступал на джазовых фестивалях в Голландии, США, Финляндии, Турции, Израиле, Китае и других странах.

Также музыкант участвовал в проекте Натали Коул в Финляндии, играл с джаз-оркестром Иллинойсского университета под управлением профессора Джона Гарви.

До 1984 года жил в республиках Средней Азии, после переехал в Балашиху (Московская область). В 1992 году примкнул к фри-джазовому ансамблю «Три О» Сергея Летова, несколько позже — к Оркестру московских композиторов. В сентябре 1993 года Парфенов выступил как солист в интернациональном джазовом оркестре на фестивале в Лионе — вместе с Джонни Гриффином, Збигневом Намысловским и Деборой Браун.

В 1997 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Постоянным участником группы «АукцЫон» Юрий Парфенов стал после записи альбома «Юла» в 2011 году.

Прежде «Ъ-СПб» рассказывал, как в Петербурге прощались с сооснователем группы «Аквариум» Анатолием «Джорджем» Гуницким.

Подробнее об этом — в материале и фотогалерее «Ъ-СПб».

Владимир Колодчук