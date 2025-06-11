Юрий Шевчук: слово Гуницкого было для меня очень авторитетным

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук 11 июня посетил церемонию прощания с сооснователем «Аквариума» Анатолием «Джорджем» Гуницким. Исполнитель назвал артиста принципиальным человеком, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Господин Шевчук выступил с речью на траурном мероприятии. Артист отметил, что Анатолий Гуницкий был очень принципиальным во многих вопросах, начиная от политики, заканчивая социальными темами и искусством.

«Джордж был очень хороший человек, потому что в последнее время он душевно относился к нашей группе ("ДДТ" — прим. ред. «Ъ-СПб»), это меня всегда радовало. Для меня его слово было очень авторитетным»,— подчеркнул музыкант.

Юрий Шевчук добавил, что Джордж тратил на музыкантов свою душу: вел авторскую передачу на радио, работал в журнале «Рокси». Написанные на стихи господина Гуницкого песни в 1982 году вызвали восторг у «ДДТ».

«Джордж нам открывал мир и делал классику современной. Он был удивительный, действительно, человек и очень добрый при этом»,— заключил Юрий Шевчук.

Анатолий Гуницкий скончался 5 июня. Ему был 71 год.

Татьяна Титаева