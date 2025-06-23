Суд вернул фермеру из Аксая изъятый за просрочки лизинговый комбайн

Арбитражный суд Краснодарского края вернул фермеру из Ростовской области комбайн, изъятый лизинговой компанией за просрочку платежей. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на картотеку инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Суд пересмотрел дело фермера из Аксая Михаила Павлова. Через несколько месяцев после приобретения техники за 13 млн руб. аграрий допустил просрочку платежей разного рода на сумму 340 тыс. руб. Задолженность в итоге была «закрыта», но фермер посчитал необоснованным выставленный ему штраф за несвоевременную оплату страховки на примерно такую же сумму. В итоге лизинговая компания приняла решение в одностороннем порядке расторгнуть договор и изъять комбайн.

При первоначальном рассмотрении дела дончанин получил отказ, но кассация обратила внимание на незначительность просрочки, нарушения и сохранение платежеспособности фермера. При этом начисленный штраф за просрочку страховки в 200 тыс. руб. суд признал несоразмерным и незаконным, и неправомерным односторонний отказ от договора. Уточняется, что решение пока не вступило в законную силу.

Константин Соловьев