Суд на Кубани вернул ростовскому фермеру изъятый за просрочки лизинговый комбайн
Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) вернул фермеру из Ростовской области комбайн, изъятый лизинговой компанией за просрочку платежей. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.
Фото: Игорь Чураков
АС Кубани пересмотрел дело фермера из Аксая Михаила Павлова, у которого АО «Сбербанк Лизинг» (компания входит в экосистему Сбера) ранее изъял зерноуборочный комбайн из-за просрочки уплаты лизинговых платежей.
Несколько месяцев спустя после приобретения техники в лизинг (сумма договора — 13 млн руб.) аграрий допустил просрочку платежей разного рода на сумму 340 тыс. руб. Задолженность в итоге была «закрыта», но фермер посчитал необоснованным выставленный ему штраф за несвоевременную оплату страховки на примерно такую же сумму. В итоге лизинговая компания приняла решение в одностороннем порядке расторгнуть договор и изъять комбайн. Чтобы вернуть технику, аграрий обратился в суд.
При первоначальном рассмотрении дела он получил отказ, но кассация обратила внимание на незначительность просрочки, нарушения и сохранение платежеспособности фермера. На втором круге процесса АС Кубани принял сторону агрария. При этом начисленный ему штраф за просрочку страховки в 200 тыс. руб. он признал несоразмерным и незаконным.
Суд расценил как злоупотребление правом установление лизинговой компанией договорных условий о размере штрафа, который в девять раз превышал размер просроченного платежа страховой премии.
Кроме того, суд признал также незаконным ее односторонний отказ от договора и обязал ее вернуть технику сельхозтоваропроизводителю. Решение пока не вступило в законную силу.
Краснодарский юрист-медиатор Вероника Якушева рассказывает, что лизинговые компании, пользуясь своим положением сильной стороны договора, зачастую включают в договоры явно обременительные, финансово непрозрачные и даже кабальные условия, в том числе завышенные штрафы и неустойки.
«Принцип свободы договора является небезграничным. Сочетаясь с принципом добросовестного поведения, он не исключает оценку разумности и справедливости условий договора. И позиция Верховного Суда РФ об учете интересов слабой стороны договора это подтверждает. А кроме того, при оценке допустимости изъятия предмета лизинга суд в любом случае надо учитывать, не приведет ли оно к наступлению для лизингополучателя значительных потерь, и есть ли у лизингодателя возможность вернуть свои деньги в порядке исполнительного производства без изъятия имущества. Но в подобных спорах есть не только сугубо юридический аспект. В настоящих сложных экономических условиях лизинговым компаниям хорошо бы выстраивать более гибкую коммуникацию с клиентами и не спешить с изъятиями техники, тем самым еще более усугубляя финансовую ситуацию лизингополучателей» — отмечает медиатор.