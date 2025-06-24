Иностранная музыка не подкачала

Число скачиваний приложения американского музыкального стриминга Apple Music в России через Google Play в июне увеличилось вдвое, приложение уже занимает 12-е место по скачиванию на платформе. Эксперты связывают скачок спроса на приложение с вышедшим в начале июня анонсом новой операционной системы (ОС) Apple — iOS 26, которая в том числе обновляет функционал Apple Music, но ряд аналитиков ссылаются на недавнюю утечку паролей пользователей Apple и Google.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно данным с портала Sensor Tower (анализирует популярность мобильных приложений), за июнь скачивание Apple Music через Google Play у пользователей в России выросло в два раза по сравнению с маем, а приложение поднялось с 24-го места по популярности на 12-е месяц к месяцу. Замеры производились порталом ежедневно.

Приложение Apple Music остается доступным для скачивания через AppStore в России. Кроме того, оно уже является предустановленным на девайсы Apple, что снижает необходимость в дополнительном скачивании приложения у пользователей iOS. Так, эксперты связывают ажиотаж вокруг приложения именно через Google Play с тем, что разработчики ОС от Apple, для которых доступна новая версия iOS с уже предустановленным обновленным Apple Music, поделились в сети новыми функциями приложения и заинтересовали пользователей другой операционной системой, для которой приложение необходимо скачивать самостоятельно. Презентация iOS 26 прошла 9 июня на Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Бета-версия обновления будет доступна пользователям с июля, а официальный запуск обновления на девайсах запланирован на осень. Бета-версия для разработчиков уже доступна на устройствах компании.

Другие музыкальные сервисы, в том числе российские, не демонстрируют роста, в тройке лидеров остаются «Звук», «VK Музыка» и «Яндекс Музыка». При этом, по данным Sensor Tower, Россия за последний месяц вошла в топ-3 стран, скачивающих приложение американского вендора, вместе с Индией и США. Всего в мире через Google Play Apple Music скачали 2 млн раз. После ухода из РФ иностранных музыкальных сервисов, таких как Apple Music, YouTube Music, Spotify и др., российский рынок музыкального стриминга впервые в истории продемонстрировал спад на 30–50%, до 5–7 млрд руб., сообщал “Ъ” в начале 2023 года (см. “Ъ” от 6 февраля 2023 года). По итогам 2024 года темп роста платного стриминга составил год к году более 20%. Объем рынка — более 32 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года).

После событий 2022 года компания Apple ограничила платежи за подписки и приложения через платежную систему своих сервисов по российским банковским картам (см. “Ъ” от 10 марта 2022 года). Тем не менее продолжать использовать Apple Music в России было можно, оплатив подписку на сервис через МТС.

В «Яндекс Музыке», «VK Музыке» и «МТС Музыке» от комментариев отказались. В «Звуке» не ответили на запрос “Ъ”.

Одной из главных причин роста скачиваний Apple Music в России можно считать недавно вышедшее обновление iOS, соглашается руководитель сервиса дистрибуции Pulse Максим Ворошилов: «Среди них новые анимации, перевод и транскрипция иностранных текстов песен».

Помимо роста числа скачиваний приложения, согласно данным Google Trends, за последний месяц россияне значительно чаще искали информацию о смене пароля в Apple ID (используется в том числе для входа и регистрации в Apple Music). Некоторые эксперты отрасли связывают увеличившиеся скачивания с ростом числа запросов о смене пароля в Apple ID. Так, гендиректор дистрибутора музыки MULTIZA Андрей Воляник считает, что всплеск может быть связан с недавним сообщением об утечке 16 млрд учетных записей и паролей (см. “Ъ” от 21 июня). «Россияне, ранее пользовавшиеся Apple Music, скачивают приложение, чтобы проверить данные своей учетной записи, платежных средств и сменить пароль»,— допускает он. С ним согласен продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Люди массово начали устанавливать на аккаунты Apple двухфакторную аутентификацию, где также необходимо либо сменить предыдущий пароль, либо заново его ввести».

Тимофей Корнев, Варвара Полонская