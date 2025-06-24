Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иностранная музыка не подкачала

Приложение Apple Music за месяц в два раза нарастило аудиторию в РФ

Число скачиваний приложения американского музыкального стриминга Apple Music в России через Google Play в июне увеличилось вдвое, приложение уже занимает 12-е место по скачиванию на платформе. Эксперты связывают скачок спроса на приложение с вышедшим в начале июня анонсом новой операционной системы (ОС) Apple — iOS 26, которая в том числе обновляет функционал Apple Music, но ряд аналитиков ссылаются на недавнюю утечку паролей пользователей Apple и Google.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно данным с портала Sensor Tower (анализирует популярность мобильных приложений), за июнь скачивание Apple Music через Google Play у пользователей в России выросло в два раза по сравнению с маем, а приложение поднялось с 24-го места по популярности на 12-е месяц к месяцу. Замеры производились порталом ежедневно.

Приложение Apple Music остается доступным для скачивания через AppStore в России. Кроме того, оно уже является предустановленным на девайсы Apple, что снижает необходимость в дополнительном скачивании приложения у пользователей iOS. Так, эксперты связывают ажиотаж вокруг приложения именно через Google Play с тем, что разработчики ОС от Apple, для которых доступна новая версия iOS с уже предустановленным обновленным Apple Music, поделились в сети новыми функциями приложения и заинтересовали пользователей другой операционной системой, для которой приложение необходимо скачивать самостоятельно. Презентация iOS 26 прошла 9 июня на Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Бета-версия обновления будет доступна пользователям с июля, а официальный запуск обновления на девайсах запланирован на осень. Бета-версия для разработчиков уже доступна на устройствах компании.

Другие музыкальные сервисы, в том числе российские, не демонстрируют роста, в тройке лидеров остаются «Звук», «VK Музыка» и «Яндекс Музыка». При этом, по данным Sensor Tower, Россия за последний месяц вошла в топ-3 стран, скачивающих приложение американского вендора, вместе с Индией и США. Всего в мире через Google Play Apple Music скачали 2 млн раз. После ухода из РФ иностранных музыкальных сервисов, таких как Apple Music, YouTube Music, Spotify и др., российский рынок музыкального стриминга впервые в истории продемонстрировал спад на 30–50%, до 5–7 млрд руб., сообщал “Ъ” в начале 2023 года (см. “Ъ” от 6 февраля 2023 года). По итогам 2024 года темп роста платного стриминга составил год к году более 20%. Объем рынка — более 32 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года).

После событий 2022 года компания Apple ограничила платежи за подписки и приложения через платежную систему своих сервисов по российским банковским картам (см. “Ъ” от 10 марта 2022 года). Тем не менее продолжать использовать Apple Music в России было можно, оплатив подписку на сервис через МТС.

В «Яндекс Музыке», «VK Музыке» и «МТС Музыке» от комментариев отказались. В «Звуке» не ответили на запрос “Ъ”.

Как лейблы нарастили выручку на фоне роста стриминговых сервисов

Одной из главных причин роста скачиваний Apple Music в России можно считать недавно вышедшее обновление iOS, соглашается руководитель сервиса дистрибуции Pulse Максим Ворошилов: «Среди них новые анимации, перевод и транскрипция иностранных текстов песен».

Помимо роста числа скачиваний приложения, согласно данным Google Trends, за последний месяц россияне значительно чаще искали информацию о смене пароля в Apple ID (используется в том числе для входа и регистрации в Apple Music). Некоторые эксперты отрасли связывают увеличившиеся скачивания с ростом числа запросов о смене пароля в Apple ID. Так, гендиректор дистрибутора музыки MULTIZA Андрей Воляник считает, что всплеск может быть связан с недавним сообщением об утечке 16 млрд учетных записей и паролей (см. “Ъ” от 21 июня). «Россияне, ранее пользовавшиеся Apple Music, скачивают приложение, чтобы проверить данные своей учетной записи, платежных средств и сменить пароль»,— допускает он. С ним согласен продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Люди массово начали устанавливать на аккаунты Apple двухфакторную аутентификацию, где также необходимо либо сменить предыдущий пароль, либо заново его ввести».

Тимофей Корнев, Варвара Полонская

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все