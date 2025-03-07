Доход как по нотам

После ухода зарубежных лейблов российские компании нарастили выручку и прибыль на 50–60%. Среди крупнейших игроков рекордный результат у «Первого музыкального издательства» — 2,6 млрд руб. выручки. Участники рынка полагают, что на показатели повлиял рост самого рынка музыкальных стримингов, однако он мог и привести к пересмотру условий контрактов по поставке контента на площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал финансовые показатели российских музыкальных лейблов, опубликованные на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности в январе—феврале. Аффилированный с управленцами Российского авторского общества лейбл «Первое музыкальное издательство» (ПМИ, ранее — «Музыкальное издательство "Союз"»; артисты — Zivert, Iowa, группа «Руки вверх!») за прошлый год нарастил выручку на 53%, до 2,6 млрд руб. Выросла год к году и чистая прибыль компании — на 58%, достигнув 747 млн руб. Представитель ПМИ отказался комментировать финансовые результаты лейбла.

Lotus Music (Emin, HammAli & Navai, ЛСП), принадлежащий бывшему топ-менеджеру Warner Music в РФ Бахтияру Алиеву, за период увеличил выручку на 288%, до 431,4 млн руб., чистую прибыль — до 51 млн руб. Собеседники “Ъ” на музыкальном рынке предполагают, что показатели лейбла обусловлены его ростом, по сути, с нулевой базы: проект был запущен два года назад (см. “Ъ” от 1 марта 2023 года).

Аналогичная ситуация и у «МТС Лейбла» (входит в «МТС Медиа»). Представитель компании сообщил, что годовая выручка направления выросла за прошлый год в 20 раз, не уточнив абсолютные показатели. «МТС Лейбл» работает на рынке два года (см. “Ъ” от 9 января 2023 года). Кроме выручки, вырос и объем каталога компании — на 68%, число прослушиваний артистов лейбла на стримингах — в семь раз.

Данные по другим лейблам, в их числе «Студия Союз» (МакSим, «Сурганова и Оркестр», The Limba), «Союз Мьюзик» и Effective Records,— пока не опубликованы. В VK (управляет VK Records) отказались от комментариев, отчетности по данному направлению VK также пока нет.

После официального ухода из России на фоне военных действий на Украине крупнейших мейджор-лейблов Warner Music, Universal Music и Sony Music крупные российские компании начали активную экспансию в музыкальный бизнес. Например, VK запустил VK Records осенью 2022 года, в его структуре было выделено два направления — VK Beats Records и VK Music Records. Впоследствии они были объединены в рамках одной структуры (см. “Ъ” от 28 февраля 2024 года). Свои лейблы также появились у МТС, ГК «Рики», видеосервиса Yappy (входит в «Газпром-медиа холдинг»; см. “Ъ” от 9 февраля 2024 года).

Выручка лейблов растет прямо пропорционально росту рынка стриминга, заверяют участники музыкального рынка. По итогам прошлого года он составил чуть более 32 млрд руб., оценивала в интервью “Ъ” руководитель сервиса «Яндекс Музыка» Александра Сагалович (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года). При этом топ-менеджер отмечала, что оценивать состояние рынка с каждым годом становится все труднее. По ее словам, это происходит из-за того, что сами экосистемы не раскрывают данные.

Пока музыкальный рынок в основном растет за счет платных подписчиков, знают собеседники “Ъ” на рынке стримингов: «Причем российский рынок растет темпами, опережающими мировой».

На фоне этого могли быть пересмотрены условия взаимодействия лейблов c дистрибуторами и стримингами, полагает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Лейблы могли затребовать повышенную процентную ставку при работе с ними, например, не 60%, а 80% от доходов от прослушиваний со стороны стримингового сервиса или дистрибутора за размещение на площадке каталога артиста».

Юлия Юрасова