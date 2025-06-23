Reuters: глава МИД Ирана передаст Путину запрос верховного лидера о поддержке

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи должен передать президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи с просьбой о поддержке, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.

Утром 23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин примет сегодня главу МИД Ирана. Господин Арагчи, накануне прибывший в Россию, заявил, что консультации с Москвой могут иметь огромное значение в «новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США. ВВС страны ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран ответит на агрессию. В МИД РФ в тот же день выпустили заявление с осуждением действий США.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».