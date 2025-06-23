Депутаты завершили переход Тюменской области на одноуровневую систему МСУ

Тюменская областная дума одобрила законопроект о преобразовании Тобольского района в муниципальный округ с административным центром в Тобольске. Решение предусматривает упразднение 22 администраций и советов депутатов сельских поселений на территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Согласно пояснительной записке, с апреля в области «сформирована преимущественно одноуровневая система территориальной организации МСУ». «О наличии в регионе двухуровневой системы свидетельствует только один муниципальный район»,— добавили в документе.

Отмечается, что в ходе публичных слушаний в начале 2025 года инициативу о преобразовании Тобольского района в округ поддержали 20 из 22 сельских поселений территории, выступили против — Ачирское и Лайтамакское сельские поселения, в связи с чем «преобразование не было осуществлено». «Вместе с тем, инициатива перехода на одноуровневую организацию МСУ была поддержана в поселениях, где проживает подавляющее большинство населения района. Почти 93% жителей поддерживают идею перехода на одноуровневую организацию МСУ»,— добавили в пояснительной записке.

Как сказано в документе, позже с инициативой преобразовать район выступили депутаты Башковского сельского поселения. «Факт, что в отношении Тобольского района не был принят закон о преобразовании, как в отношении остальных районов области, стал поводом для обращений жителей района в органы публичной власти региона с просьбой пересмотреть принятое решение»,— отметили в пояснительной записке. .

По итогам обсуждений законопроект поддержали 30 депутатов, четыре — выступили против, четыре — воздержались.

Тобольский район был единственным муниципалитетом в регионе, который в апреле не перешел на одноуровневую систему МСУ. В том месяце областной парламент преобразовал 19 из 20 районов в муниципальные округа, тем самым упразднив администрации и советы депутатов городских и сельских поселений. Депутаты от КПРФ тогда выступили против, ссылаясь на то, что так будет сложнее решать проблемы жителей на местах. Главы районов настаивали, что сами жители проголосовали за данную реформу — правда, участие в некоторых общественных обсуждениях приняло около 1% населения.

В декабре 2024 года губернатор Александр Моор заявил, что переход Тюменской области на одноуровневую систему организации МСУ является одной из важных задач региона на 2025 год. «Неоспоримые преимущества — экономия бюджетных средств, повышение инвестиционной привлекательности, а главное — более оперативное реагирование на запросы и нужды людей. Самое важное для нас в переходный период, чтобы жители не почувствовали никакого дискомфорта»,— сказал тогда господин Моор.

Подробнее о переходе районов Тюменской области на одноуровневую систему МСУ — в материале «Ъ-Урал» «Сельсоветы растворятся в округах».

Василий Алексеев