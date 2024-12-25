Тюменская область перейдет на одноуровневую систему МСУ в 2025 году

Переход Тюменской области на одноуровневую систему организации местного самоуправления (МСУ) является одной из важных задач региона на 2025 год, заявил губернатор Александр Моор на расширенном заседании президиума Совета муниципальных образований области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Неоспоримые преимущества — экономия бюджетных средств, повышение инвестиционной привлекательности, а главное — более оперативное реагирование на запросы и нужды людей. Самое важное для нас в переходный период, чтобы жители не почувствовали никакого дискомфорта»,— написал господин Моор в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в регионе имеется позитивный опыт одноуровневой системы организации МСУ на примере Заводоуковского и Голышмановского муниципальных округов. По его словам, она показала себя «более эффективно», чем двухуровневая система.

Напомним, законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» был принят Госдумой в первом чтении 25 января 2022 года, однако дальнейшая работа над документом затянулась. Депутаты вернулись к нему лишь в осеннюю сессию 2024 года: 28 ноября профильный комитет по госстроительству рекомендовал принять проект во втором чтении.

Одной из самых дискуссионных новелл законопроекта стало упразднение городских и сельских поселений и переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами. Особенно резко против этого выступил Татарстан: в конце ноября Госсовет (парламент) республики направил спикеру Думы Вячеславу Володину соответствующее письмо, а глава региона Рустам Минниханов на заседании Госсовета заявил, что Россией «нельзя управлять одним шаблоном». Позже господин Володин сообщил о переносе рассмотрения законопроекта о реформе системы МСУ на 2025 год.

Василий Алексеев